»Det er mit navn. Det har altid været mit navn. Jeg tager noget tilbage, som er mit.«

Thandiwe Newton var 16, da hun medvirkede i sin første film, 'Flirting'. Hun gik på katolsk skole i britiske Cornwall, hvor det var nemmere for klassekammeraterne at udtale hendes navn, hvis hun fjernede w'et.

Flere ting havde været nemmere uden hendes zimbabwiske ophav, mener Thandiwe Newton, der blandt andet blev udelukket fra et klassefoto, fordi hun havde såkaldte cornrows, altså små tætte fletninger langs hovedet, fortæller hun til Vogue.

Derfor besluttede hun, at der skulle stå 'Thandie Newton' i rulleteksterne, da hun som 16-årig medvirkede i sin første film, 'Flirting'.

British actress Thandie Newton arrives for the Los Angeles season three premiere of the HBO series "Westworld" at the TCL Chinese theatre in Hollywood on March 5, 2020.

Og det navn har nu fulgt hende i 32 år i alt fra 'Westworld' til 'Solo: A Star Wars Story', 'Skadestuen' og 'Mission: Impossible 2'

Men nu har den 48-årige skuespiller besluttet, at det er slut. Fra nu af vil hun kaldes ved sit fødenavn, som betyder 'elsket' på Bantu-sproget Shona.

I interviewet med Vogue fortæller hun desuden, at hendes hudfarve var tæt på at blive et problem i forbindelse med netop hendes første film, 'Flirting'.

Til hendes audition skulle instruktøren John Duigan angiveligt have spurgt, om hun 'kunne blive mørkere'. Da hun svarede, at det vidste hun ikke, sagde han, ifølge Thandiwe Newton: 'Vær mørkere på mandag'.

'Westworld'-skuespillerne Tessa Thompson, Evan Rachel Wood og Thandie Newton, som nu vil kaldes ved sit rigtige nav, Thandiwe Newton.

Efter en weekend i solen smurt ind i kokosolie fik hun rollen.

»Kolorisme (forskelsbehandling baseret på hudfarve, red.) har altid været for skørt. Jeg har været for sort. Ikke sort nok. Jeg er altid sort. Hvad vil I mennesker have!?« siger Thandie Newton til Vogue.