De sidste par uger har uheld efter uheld ramt Mille Dinesen.

Optagelserne til femte sæson af ‘Rita’ har i tre måneder kørt for fuldt drøn, men nu begynder det hårde arbejde at kunne mærkes for den 45-årige skuespiller.

'Min krop er begyndt at råbe: “Vagt i gevær. Nu skal du snart slappe lidt af”,' siger Mille Dinesen på sin Instagram story.

Noget tyder på, at skuespillerindens krop er gået i alarmberedskab.

Kroppen reagerede i første omgang med at give hende et bygkorn, som efter 10 dage stadigvæk ikke var forsvundet.

Derfor kom Mille på en dobbelt antibiotikakur og er også blevet opereret.

Sønnen er også ramt

Udover at være på antibiotikakur har ‘Rita’-skuespillerinden brugt sin weekend på en slem omgang Roskildesyge samtidig med, at hun har passet sin lille søn, Eddie på 1 år, der også var syg med maveproblemer.

'Mens Eddie har tyndskid på livet løs, så kaster jeg op i fuldt flor. Super duper,' slår Mille fast.

Lige som mor og søn var kommet nogenlunde ovenpå igen, ramte endnu et uheld dog.

Da hun ville løfte Eddie op fra gulvet, fik bevægelsen hendes lænd til at sige knæk og placerede hende på en stol i hjemmet. Det er altså ikke altid for sjov, når der optages ‘Rita’.

Første gang serien blev vist, var i 2012, og siden har Mille Dinesen til den årlige tv-festival i Monte Carlo vundet en pris for bedste kvindelige hovedrolle i en tv-serie. Flere af ‘Rita’s skuespillere er gentagenede gange blevet nomineret til Robert-priser.

