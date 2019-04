Mads og Monopolet har hver uge prominente kendte gæster i studiet, der løser danskernes både større og mindre problemer.

Og på lørdag kan det populære program tilføje en af dansk kulturlivs helt store personligheder til listen over monopolister.

Den ikoniske skuespiller Susse Wold debuterer nemlig i det populære radioprogram lørdag morgen.

Det skriver programmets vært Mads Steffensen på sin Instagram-profil.

Skuespiller Susse Wold.

‘Susse Wolds karriere er enestående, men der har altid manglet et enkelt hak på listen, det gør vi noget ved på lørdag, hvor Susse debuterer i Mads & Monopolet. Hun får Huxi og Gintberg på fløjene, og det bliver aldeles fremragende,’ skriver Mads Steffensen i et opslag.

Han har tidligere arbejdet sammen med den erfarne skuespillerinde, da han for cirka fire år siden var vært på programmet Her er dit liv, hvor Susse Wold medvirkede som gæst.

Den 80-årige skuespillerinde er blandt andet kendt for sine ikoniske roller som Gitte Graa i Matador, og for den ikoniske Fru Junkersen i Den kroniske uskyld.

Susse Wold er gennem sin karriere af mange blevet betragtet som et sexsymbol, og Mads Steffensen er da heller ikke bleg for at indrømme, at han hører til dem, der har holdt af at se på skuespillerinden - også i filmen Den kroniske uskyld.

'Det er en film Susse ikke er synderligt begejstret for, men jeg sagde, at den var god, hvorefter hun svarede: ’Du synes jo bare, jeg var lækker!’. Og det er ikke løgn, men jeg synes også, hun var god,’ skriver Mads Steffensen på Instagram og refererer til en samtale, han havde med Susse Wold i forbindelse med Her er dit liv.

Mads og Monopolet har med over en million lyttere hver uge i mange år været det mest populære radioprogram herhjemme.

Programmet har flere gange været rundt i landet, og for nylig blev det offentliggjort, at Mads og Monopolet laver sit største show hidtil.

Den 16. maj indtager Mads Steffensen med panelet nemlig Royal Arena og svarer på dilemmaer foran 4.000 publikummer.