Skuespiller Stephania Potalivo indtog rollen som kategorina, da det legendariske tv-program ‘Lykkehjulet’ for en kort stund vendte tilbage i anledning af TV 2’s 30 års jubilæum.

Men den 32-årige skuespiller har ikke ønsket at vende tilbage til programmet, når det igen bliver et fast format.

Det fortæller hun, da B.T. møder hende i backstageområdet på dette års Smukfest i Skanderborg.

»Nej, jeg skal ikke være med,« siger hun og tilføjer:

»Jeg var rigtig glad for at være en del af det og fejre det, da der var jubilæum, men jeg skal ikke være fast på det.«

TV 2 oplyste torsdag, at Lykkehjulet fra 2020 bliver et permanent program på kanalen TV 2 Charlie.

Mikkel Kryger var vært sammen med Stephania Potalivo, da jubilæumsudgaven blev sendt, og han vender tilbage, når programmet altså bliver permanent.

Stephania Potalivo takkede dog nej, da hun skal fokusere på andre ting.

Hvorfor har du sagt nej?

»Det er noget med noget kalender og sådan nogle ting,« forklarer hun.

Til oktober er Stephania Potalivo aktuel i komedien ‘Jagtsæson’, og karrieren som skuespiller er heller ikke altid forenelig med at lave for mange tv-programmer, fortæller hun.

»Det er en balance. Hvis du også skal være skuespiller, nytter det heller ikke noget, at du er vært på alt for mange forskellige ting. Men jeg elsker begge dele,« lyder det fra Stephania Potalivo.

Den 32-årige skuespiller og tv-vært er på Smukfest med sin mand, medejer af restuarantkæden Madklubben Nils Petter Bro.

For Stephania Potalivo er det noget helt særligt at være på festivalen, som hun har været fast gæst på i mange år.

»Det er helt magisk at komme her. Der er en stemning, der er svær at forklare. Men du er et smukt sted ude i skoven, og der er så meget kærlighed. Og så er jeg fan af musikken, det folkelige. Jeg elsker det,« siger Stephania Potalivo.

Smukfest i Skanderborg løber frem til søndag.