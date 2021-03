Skuespiller Simon Stenspil er indlagt på hospitalet, efter han har fået fjernet en knude på stemmelæberne.

Den 37-årige 'Vild med dans'-vinder fortæller på sin Instagram-profil, at det er en »kedelig operation,« han har fået foretaget.

Man ved nemlig ikke, hvordan indgrebet kommer til at påvirke stemmen, og hvordan den kommer til at lyde, når han er tilbage på benene.

På trods af en ubehagelig operation, så har han stadig overskud til at joke lidt.

»Jeg har følt mig i virkelig trygge hænder hos et stærkt lægeteam. Og satser på at lyde lige som Christopher om et par uger,« skriver han.

Sammen med teksten deler han et selfie fra en hospitalsseng.

De næste fire dage kommer han til at tilbringe i hjemmet, hvor han ikke må bruge sin stemme overhoved. Og det kan han også joke med.

»Hvilket bliver mega nemt, for jeg snakker aldrig! Overhovedet! Jeg er sådan den ret så stille type egentlig,« skriver han og laver tre smileyer, der græder af grin.

Simon Stenspil er uddannet skuespiller og har både foldet sig ud i teateret, på musicalscenen og på tv-skærmen. Han spiller blandt andet Valter i Badehotellet.

i 2018 vand han 'Vild med dans' sammen med dansepartneren Asta Björk.