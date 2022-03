Den amerikanske skuespiller Selma Blair har fået godkendt et polititilhold mod sin ekskæreste.

Godkendelsen sker efter hendes nylige ekskæreste, Ronald Carlson, blev arresteret for at have overfaldet hende i hendes hjem, da han for to uger siden kom for at aflevere et tv tilbage – men besøget endte i stedet med, at Selma Blair måtte med ambulance på hospitalet.

Det skriver TMZ og People, der har set de juridiske dokumenter i sagen.

Ronald Carlson blev arresteret for grov vold med kropslige skader til følge samme aften som besøget hos Selma Blair, tirsdag 22. februar.

Her fik Selma Blair ligeledes tilkendt et polititilhold på fem dage. Men nu har skuespillerindens advokat så fået godkendt et midlertidigt tilhold mod Ronald Carlson.

Ifølge Selma Blairs forklaring i de juridiske dokumenter skulle Ronald Carlson være blevet vred og have hoppet op på hende, mens hun lå i sin sofa, for derefter at have »kvalt hende og rystet hendes hoved og skuldre aggressivt«.

Han skulle også have truet med at slå hende ihjel.

Overfaldet skulle have været så voldsomt, at Selma Blair flere gange mistede bevidstheden og begyndte at bløde ud af næsen.

Efterfølgende har Ronald Carlson nu også selv ansøgt om et polititilhold mod Selma Blair.

Han påstår nemlig, at den 49-årige skuespillerinde både slog ud efter ham og kradsede ham, da han kom for at aflevere førnævnte tv.

Det tilhold er dog ikke blevet godkendt.

Ron Carlson og Selma Blair var et par indtil for ganske nyligt. De har været sammen med flere mellemrum siden 2017.