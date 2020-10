Selv om skuespillerinde Sarah Paulson er i et lykkeligt forhold på femte år, møder hun fortsat fordomme og spørgsmål om sit valg af partner.

Paulson er til dagligt kærester med Holland Taylor, der selv er skuespiller. Taylors fødselsattest er 77 år gammel og dermed væsentligt ældre end Paulsons på 45.

Dermed ligger der altså en aldersforskel, som Sarah Paulson før er blevet forholdt til – og stadig bliver. Det fortæller hun i et interview med Harper's Bazaar.

Paulson ser fordommene som et resultat af, at folk har en idé om, at jo ældre man bliver, jo mere forsvinder lidenskaben hos det enkelte menneske.

Sarah Paulson og Holland Taylor har dannet par siden 2015. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Sarah Paulson og Holland Taylor har dannet par siden 2015. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

Noget, hun ikke selv oplever hos sin egen kæreste, og derfor tager hun gerne kampen for at ændre fordomme hos folk.

»Hvis nogen siger noget om den person, jeg elsker på, en respektløs eller ond måde, så bliver jeg en bitch,« forklarer Sarah Paulson over for Harper's Bazaar.

Sarah Paulson og Holland Taylor har officielt dannet par siden 2015.

Førstnævnte har flere gange tidligere beskrevet, hvordan hun har måttet lægge øre til diverse snakke og fordomme om forholdet. Faktisk lige siden forholdet blev officielt, hvilket hun selv fejer af banen gang på gang.

»Hvis nogen gider at bruge deres tid på at tænke, at jeg er mærkelig, fordi jeg elsker den mest spektakulære person på planeten, så er det deres problem,« sagde hun for to år siden til Modern Luxury.

Hun har tilmed beskrevet, hvordan andre decideret har advaret mod forholdet, da 'det kunne skade hendes karriere'.

Det kan man dog roligt sige, at Sarah Paulson har modbevist.

I 2016 og 2017 strøg hun helt til tops og vandt både en Emmy, Golden Globe og Screen Actor-award.

Priser, hun vandt for sin rolle som Marcia Clark i 'The People v. O. J. Simpson: American Crime Story'.