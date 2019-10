Roland Møller råbte af de andre på settet og skulle vende sig til de danske filmforhold, efter han kom hjem fra Hollywood. Det fortæller han på den røde løber til gallapremiere på 'Valhalla'.

»Jeg råbte lidt af de andre. Det er hårdt at omstille sig fra den ene dag til den anden,« siger Roland Møller i Imperial på den røde løber.

Filmen er optaget i Sverige, Island og Norge og er blevet rost for sin flotte, autentiske og naturtro landskaber.

Men skuespillernes forhold skulle han lige vende sig til, og at opvartningen ikke var den samme som i USA, hvor han senest har indspillet film som 'Skyscraper' og 'Papillon'.

»Der var lidt temperament i begyndelsen. Jeg synes, det var irriterende at stå tidligere op end nødvendigt. Når man skal op klokken syv men først indspille klokken 11, kan man godt blive lidt morgengnaven.«

»Men de var søde alle sammen og bar over med mit primadonna-trip. Når det er sagt, kan jeg godt lide at indspille danske film. Det er bare noget andet.«

I filmen spiller han tordenguden Thor, der har temperament og bestemmer over vind og vejr. Netop den karakter kan han se sig selv i, fortæller han.

»Da jeg var yngre, var Thor min yndlings, fordi han var en vildbasse. Det kunne jeg relatere til.«

Roland Møller vil gerne have det her citat med i artiklen: »Eventyr er mere sandfærdige end virkeligheden. Ikke fordi de siger drager findes, men fordi de siger, drager kan besejres.«

»Og det kan jeg stadig. Han er en mand af folket. Han var en bonde, der er blevet til en gud. Og jeg ser også mig selv som en mand af folket. Jeg kommer også fra mindre kår. Thor er ikke den klogeste, men han kan løfte tunge ting. Og det kan jeg genkende,« siger Roland Møller, der vokset op i Odense og tog del i gadernes rå miljøer.

Men ikke nok med det. Som ung blev Valhalla-tegneserierne en del af hans dannelse, han har taget med sig. Og det synes han, at alle skulle gøre.

»Jeg føler, at vi danskere nogle gange glemmer lidt, hvor vi kommer fra, og hvem vi er. Vores drukkultur stammer fra langt tilbage. Julen stammer fra langt tilbage. Onsdag, torsdag, fredag er Odins Dag, Thors dag, Frejas dag.«

»Der er måske en grund til, at kirkerne står tomme. Vi har måske nordisk mytologi mere hængende i os, end vi vil indrømme,« siger han.

»Jeg har lagt mine grundsten gennem en masse tegneserier og båret dem gennem livet. Det kunne jeg godt unde de unge mennesker.«

I forhold til de ældre fortæller han, at det har været krævende at løfte en karakter, alle har en mening om.

Roland Møller ser frem til folkets dom. Det er deres bedømmelse, der er vigtigst, fortæller han

»Det har været hårdt at lave filmen. Alle har et forhold til Thor og en idé om, hvordan han skal se ud. Mange har et romantisk billede af ham fra tegneserien og ved, hvordan er er.«

'Valhalla' har premiere den 10. oktober 2019 over hele landet.