Det endte fuldstændig katastrofalt, da den kendte skuespiller Ian Somerhalder startede et firma og investerede rigtig mange penge, mens han indspillede den populære serie Vampire Diaries.

Alt gik nemlig galt, og han endte i en kæmpe gæld. Det fortæller han nu om på Instagram.

»Jeg stod tilbage med et ottecifret stort hul. Det var forfærdeligt. Et sandt mareridt dag og nat. Jeg måtte rejse jorden rundt flere gange om ugen for at betale de store ugentlige sekscifrede opkrævninger fra banken.«

Men en helt særlig person kom ham til undsætning, og det er hende, hele hans Instagram-opslag er dedikeret til.

Nemlig hans kone. Selvom han lavede firmaet før de overhovedet fandt sammen, valgt hun at knokle i to år for at betale sin mand ud af gælden og den forpinte tilværelse.

Hun kunne ikke holde ud at se på sin mand ødelægge sin krop, sind og ånd. Fire gange på to år endte han nemlig på hospitalet på grund af den stressede tilværelse med at skaffe penge.

»Jeg er, hvor jeg er i dag, på grund af den her kvinde. Det er hendes skyld, at jeg har kunnet starte mit liv forfra. … Du er en superwoman. Du har gjort det muligt for mig at leve og starte forfra. Verden har brug for mennesker som dig,« skriver han i opslaget.

Til sidste fortæller Ian Somerhalder, hvordan han føler, han skylder sin kone, Nikke Reed, både sit helbred, sit liv og sin fornuft.