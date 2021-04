Hollywood-stjernen Jonathan Bennett sprang ud af skabet, da han var teenager.

Men bare fordi han har været åben homoseksuel i mange år, betyder det ikke, at den 39-årige skuespiller ikke møder modstand på grund af sin seksuelle orientering.

Det afslører 'Mean Girls'-stjernen i et interview med The Knot, hvor han fortæller om sit kommende bryllup med James Vaughan.

I interviewet fortæller Jonathan Bennett blandt andet, hvordan han og hans forlovede havde planer om at blive gift på luksusresortet Palace Resort i Mexico.

Jonathan Bennett er blandt andet kendt fra filmen 'Mean Girls'. Foto: VALERIE MACON

Han fortæller dog endvidere, at de planer hurtigt røg i vasken, fordi parret blev afvist af resortets ejere, fordi de er homoseksuelle.

»Vi havde i årevis planlagt at blive gift der, men da vi blev forlovet, sagde ejeren, at han ikke kunne have vores bryllup der, fordi vi er to mænd, hvilket går imod hans principper,« siger Jonathan Bennett og fortsætter:

»Det var som et slag i maven, men til gengæld fik det os til at beslutte os for, at vores bryllup er større end bare os to. Det er vores bryllup, men det handler ikke kun om os. Det handler om hele LGBT+-samfundet, så vi vil virkelig gøre en dyd ud af at gøre vores bryllup så synligt som muligt.«

Jonathan Bennett fortæller endvidere, at han og James Vaughan i stedet skal giftes på UNICO Hotel i Mexico.



»Der kan vi føle os velkomne, fordi de rent faktisk er glade for at have os,« siger skuespilleren.

Mobbet som barn

Det er ikke første gang, Jonathan Bennett sætter ord på udfordringerne ved at være homoseksuel.

I slutningen af marts delte han et opslag på Instagram, hvor han fortalte, at han var udsat for ekstrem mobning som barn.

Det gjorde han ved at dele en gammel video af sig som 16-årig:

'Her har du en 16-årig homoseksuel dreng i Ohio. Han har en skinger stemme, ingen rytme og er akavet. Han tænder er for store, og han lever hver dag i frygt, fordi han ikke passer ind,' skrev skuespilleren til opslaget:

'Han bliver konstant skubbet af et røvhul ved navn Justin, og når han går ned af gaden, bliver han kaldt bøsserøv. Derudover græder han sig selv i søvn hver nat og udvikler mavesmerter på grund af stressen og homofobien i sin lille by,' fortsatte han.

