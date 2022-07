Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Yellowstone'-skuespilleren Q’orianka Kilcher er havnet i noget af et stormvejr.

Mandag blev hun anklaget for forsikringssvindel for 100.000 dollar – svarende til omkring 700.000 danske kroner.

Ifølge anklagen skulle hun have ansøgt og fået udbetalt store summer, fordi hun var for syg til at arbejde, mens hun samtidig arbejdede på hit tv-serien.

Nu har skuespilleren valgt at kommentere på anklagerne via sine sociale medier.

På Instagram har hun delt en story, hvor hun skriver direkte til sine følgere.

»Så du har kun hørt en side af historien, men valgt at tro på den. Det gør dig jo lige så smart som klister, gør det ikke,« skriver hun.

Los Angeles Times har fået aktindsigt i sagen mod Q’orianka Kilcher.

Ifølge dokumenter i sagen skulle skuespilleren have modtaget en månedlig ydelse, fordi hun havde angivet, at hun var for syg til at arbejde.

Hun har modtaget pengene i mange måneder, hvor hun samtidig arbejdede på serien 'Yellowstone'.

Ifølge skuespilleren skulle hun have skadet sin nakke i 2018, mens hun filmede 'Dora and the Lost City of Gold'.

Q’orianka Kilcher skulle efterfølgende have kontaktet sin forsikring for at få penge og behandling, fordi hun ikke kunne arbejde og mistede mange store roller.

Dog arbejdede hun samtidig på 'Yellowstone'.

Hun har erklæret sig ikke skyldig i Los Angeles County Superior Court.