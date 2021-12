Det er nu blevet stadfæstet, at den ghanesiske sanger, skuespiller og influencer Akuapem Poloo skal i fængsel for at have poseret nøgen med sin søn.

»Lidt voldsomt,« lyder vurderingen fra hendes bekendt, den amerikanske rapper Cardi B.

Akuapem Poloo, der lystrer det borgerlige navn Rosemond Alade Brown, valgte i juni sidste år at hylde sin søn på hans syvårs fødselsdag ved at lægge et kunstnerisk nøgenbillede på Instagram.

På billedet er sønnen iført underbukser, mens hun selv dækker for sine bare bryster med håret, mens hun holder den lidt betuttede dreng i hænderne.

Ghanaian actress Akuapem Poloo will serve time for nude photo with son https://t.co/8uyoNBpsQr pic.twitter.com/vXFpxN1E2T — New York Post (@nypost) December 4, 2021

Og det skabte røre hos blandt andre Child Rights International, der opfordrede politiet til at gå ind i sagen og undersøge, om sønnen led overlast.

Akuapem Poloo skyndte sig at slette billedet og undskylde i en Instagram-video, hvor også hendes søn deltog med ordene: 'Ghanesere, vær sød at tilgive min mor. Hun er sådan et godt menneske.'

Men det var for sent, og i juli blev hun anholdt og idømt tre måneders fængsel.

»En hård straf vil have præventiv effekt,« lød det fra dommer Christiana Cann, der påpegede, at offentliggørelsen af grænseoverskridende materiale var et stigende problem.

»Spurgte hun barnet om lov, før hun lagde billedet på nettet? Respekterede hun barnets rettigheder? Nej, det gjorde hun ikke,« tilføjede dommeren ifølge New York Post til nyhedsbureauet Newsflash.

Akuapem Poloo valgte at anke sagen, men under en ny retssag onsdag stadfæstede dommer Ruby Aryeetey dommen, således at Akuapem Poloo nu skal 90 dage i fængsel.

Samme dag skrev skuespillerinden på Instagram:

'Sønnike, jeg elsker dig, og du skal vide, at Gud altid er med dig. Opfør dig ordentligt, til mor kommer tilbage.'

Akuapem Poloo mødte den amerikanske rapper Cardi B i 2019, og de to har siden holdt kontakten på de sociale medier, hvor Akuapem Poloo har kaldt sig selv for rapperens 'åndelige tvillingesøster'.

Cardi B blev derfor af sine følgere på Twitter bedt om at forholde sig til den ghanesiske skuespillerindes straf.

'Jeg har set en del amerikanere lave den slags fotoskydninger. Selvom det ikke lige er min stil, så tror jeg ikke, hun gik efter et seksuelt udtryk, mere efter noget naturligt,' skriver hun.

'Jeg synes, at fængsel er lidt voldsomt. Måske mere et forbud mod at være på sociale medier eller samfundstjeneste.'