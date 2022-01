Har I slet intet lært, spørger skuespilleren Peter Dinklage i forbindelse med Disneys planer om at genindspille 'Snehvide og de syv dværge'.

Selskabet har de senere år været store dele af bagkataloget igennem for at genindspille de populære tegnefilm med rigtige skuespillere i rollerne.

Foreløbig er blandt andet 'Junglebogen', 'Skønheden og udyret' og 'Mulan' stået for skud. Og nu er turen kommet til 'Snehvide og de syv dværge' fra 1938 – Disneys allerførste tegnede spillefilm.

Det blev for nylig afsløret, at titelrollen som Snehvide skal spilles af det nye stjerneskud Rachel Zegler, der i øjeblikket er aktuel i 'West Side Story'.

Snehvide skal spilles af Rachel Zegler, der netop har fået sin filmdebut i 'West Side Story'. Foto: AUDE GUERRUCCI Vis mere Snehvide skal spilles af Rachel Zegler, der netop har fået sin filmdebut i 'West Side Story'. Foto: AUDE GUERRUCCI

Hendes onde stedmoder, dronningen, kommer Gal Gadot til at portrættere.

20-årige Rachel Zeglers mor er fra Colombia, og at Disney vælger en kvinde med latinamerikansk baggrund til rollen som den normalt så kridhvide eventyrprinsesse, har vakt stor begejstring.

Men ikke hos 'Game of Thrones'-stjernen Peter Dinklage.

»Jeg blev lidt chokeret, da de var meget stolte af at få en kvinde af latinamerikansk herkomst til at spille Snehvide. I fortæller stadig historien om 'Snehvide og de syv dværge'. Træd lige et skridt tilbage og se, hvad I laver. Det giver ingen mening for mig,« siger han i podcasten 'WTF' med Marc Maron.

Peter Dinklage er især kendt fra 'Game of Thrones', men kan i øjeblikket ses i 'Cyrano'. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Peter Dinklage er især kendt fra 'Game of Thrones', men kan i øjeblikket ses i 'Cyrano'. Foto: ANGELA WEISS

Peter Dinklage lider selv af dværgvækst. Og han forstår ikke, at Disney – 84 år efter udgivelsen af den oprindelige tegnefilm – fortsat holder fast i fortællingen om prinsessen, der tager langt ud i skoven og møder syv sjove mænd med en arvelig sygdom.

»I (Disney, red.) er progressive på ét område, men I laver stadig den tilbageskuende fortælling om syv dværge, der bor sammen i en grotte. Hvad fanden har I gang i? Har jeg ikke fået noget ud af at stille mig op på min ølkasse? Jeg går ud fra, jeg ikke har talt højt nok.«

Peter Dinklage mener ikke, at man skal censurere eller undlade at fortælle den gamle historie om Snehvide. Han mener dog, at man kunne lave en 2022-version, hvor man adresserer det problematiske i eventyret og laver en mere progressiv version.

Foreløbig har Disney ikke afsløret, hvem – om nogen – der skal spille de syv dværge. Filmen går i produktion i år, men en premieredato er endnu ikke offentliggjort.