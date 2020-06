Skuespiller og komiker Patton Oswalt taler nu ud om, hvordan han og datteren kom igennem tiden efter, hans første kone døde.

»Jeg sikrede mig, at en stor del af det mørke og den sorg, jeg gennemgik, ikke var noget, hun opdagede. Jeg ville ikke have, at hendes minde om mig blev en forælder, der var endnu mere opgivende end hende selv.«

Sådan fortæller han om tiden efter til det amerikanske medie People.

Den nu 51-årige amerikaner, som du nok bedst kender fra serien 'Kongen af Queens', giftede sig i 2006 med krimiforfatter Michelle McNamara, og fire år senere fik de sammen en datter.

Patton Oswalt med sin nu afdøde kone Michelle McNamara. Foto: PAUL BUCK Vis mere Patton Oswalt med sin nu afdøde kone Michelle McNamara. Foto: PAUL BUCK

I april 2016 døde Michelle McNamara pludselig, mens hun lå og sov. Hun blev 46 år.

Patton Oswalt fortæller til mediet People, at selvom han forsøgte at skjule sin sorg, så var det også vigtigt for ham, at han og datteren, Alice, kunne tale om deres følelser.

En nat, hvor de begge havde svært ved at sove, havde datteren sagt til ham, at når det blev hans tur til at miste sin mor, så skulle han huske, at alt er et minde om hende.

Selv var hun et minde om sin mor, havde datteren forklaret.

Patton Oswalt, datteren Alice og hans nye kone Meredith Salenger. Foto: Chris Delmas Vis mere Patton Oswalt, datteren Alice og hans nye kone Meredith Salenger. Foto: Chris Delmas

Han husker tydeligt, at det ramte ham på en måde, så han var nødt til at løbe hen for at skrive det ned.

Patton Oswalt mener dog, at hans datter er kommet forbi mørket.

Hun har for eksempel opbygget et stærkt bånd til hans nye kone.

I dag er han gift med skuespiller Meredith Salenger. De to sagde ja til hinanden i november 2017.