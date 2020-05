Nema Vand, der nok mest er kendt for sin rolle i TV-serien 'Shahs of Sunset', fortæller nu om, hvordan det var at vokse op med den tidligere hertuginde Meghan Markle.

Det skete i forbindelse med et interview i radioprogrammet 'Reality Life With Kate Casey'. Det skriver Page Six.

»Jeg gik på en drengeskole, og skolen ved siden af os var den Meghan Markle gik på. Jeg voksede op med hende. Vi var venner i lang tid. Hun var et år ældre end mig. Meghan var fantastisk, hun var en kvinde blandt piger. Alle elskede hende. Hun var sød og meget hjælpsom,« fortæller Nema Vand.

Nema Vand fortæller videre, at hun havde et godt tag på drengene:

»Hun vidste, hvad hun lavede. Hun legede med vores hjerter. Vi var engang til en fest, og der sad hun på mit skød. Vi havde næserne mod hinanden. Og for en dreng på 16 år er det altså et meget følsomt øjeblik. Og så sagde hun til mig på persisk 'Du er smuk', og så spurgte jeg hende, hvornår hun har lærte at tale persisk. Og så sagde hun 'Det har jeg lært for din skyld', og så rejste hun sig op og gik.«

Det var dog ikke kun rosende ord som Nema Vand havde tilovers for Meghan Markle. Han sendte også lige en stikpille afsted:

»Og forresten, hvis du lytter Meghan Markle. Du gjorde virkelig din ven, Gabe, ked af det.«

Her referer Nema Vand til deres fælles ven, Gabe, som både Nema Vand og Meghan Markle voksede op med. Nema Vand fortæller, at Meghan Markle droppede venskabet til Gabe efter optagelserne til den populære netflixserie 'Suits' sluttede. Til sidst i interviewet opfordrer Nema Vand Meghan Markle til at tage kontakt til Gabe igen.