Den 41-årige skuespiller Nick Cordero kæmpede i månedsvis for sit liv på intensivafdelingen, men tabte søndag kampen mod coronavirussen.

Skuespilleren efterlader sig sin hustru, 38-årige Amanda Kloots, og parrets etårige barn, Elvis, og nu samler fans ind til familien.

Indsamlingen begyndte egentlig i april, før Nick Cordero afgik ved døden, skriver Se & Hør.

Da var indsamlingen dedikeret til at hjælpe Amanda Kloots med at betale hospitalsregningerne, men siden søndag har indsamlingen nået nye højder.

Folkene bag indsamlingen havde ét mål, og det var at indsamle 480.000 dollars - svarende til 3,2 millioner kroner - men hvad, de ikke vidste, var, at de skulle formå at indsamle langt mere end det ellers temmeligt svimlende beløb.

Indsamlingen er foregået på en hjemmeside med netop det formål at samle ind til gode formål, og på den officielle indsamlingsside fremgår det, at man er lykkedes med at indsamle mere end det dobbelte af målet, nemlig mere end 962.000 dollars - svarende til 6,4 millioner kroner.

»Nick var en lysende sjæl. Han var alles ven, elskede at lytte, hjælpe og særligt snakke. Han var en fantastisk skuespiller og musiker. Han elskede sin familie og elskede at være far og husbond. Elvis og jeg vil savne ham i alt, hvad vi gør – hver dag,' lyder teksten på siden, der har navnet Support Amanda Kloots, Nick Cordero & Elvis.

Det er Amanda Kloots, der har skrevet teksten, men formentlig ikke hende selv, der har indsat den på indsamlingssiden.

Teksten stammer nemlig fra det instagramopslag, hun skrev søndag, da hendes mand afgik ved døden.

Vis dette opslag på Instagram God has another angel in heaven now. My darling husband passed away this morning. He was surrounded in love by his family, singing and praying as he gently left this earth. ⠀ I am in disbelief and hurting everywhere. My heart is broken as I cannot imagine our lives without him. Nick was such a bright light. He was everyone’s friend, loved to listen, help and especially talk. He was an incredible actor and musician. He loved his family and loved being a father and husband. Elvis and I will miss him in everything we do, everyday. ⠀ To Nicks extraordinary doctor, Dr. David Ng, you were my positive doctor! There are not many doctors like you. Kind, smart, compassionate, assertive and always eager to listen to my crazy ideas or call yet another doctor for me for a second opinion. You’re a diamond in the rough. ⠀ ⠀ I cannot begin to thank everyone enough for the outpour of love , support and help we’ve received these last 95 days. You have no idea how much you lifted my spirits at 3pm everyday as the world sang Nicks song, Live Your Life. We sang it to him today, holding his hands. As I sang the last line to him, “they’ll give you hell but don’t you light them kill your light not without a fight. Live your life,” I smiled because he definitely put up a fight. I will love you forever and always my sweet man. Et opslag delt af AK! (@amandakloots) den 5. Jul, 2020 kl. 6.05 PDT

Nick Corderos sygdomsforløb har været meget kompliceret. Under sin lange indlæggelse fik han amputeret et ben på grund af nogle komplikationer med blodforsyningen.

Desuden lå han i koma, som han dog vågnede fra i maj.

Nick Corderos karriere som skuespiller tog ham vidt omkring - mest på teatret, hvor han i 2014 vandt en World-award og en Outer Critics Circle-award for sin rolle i 'Bullets over Broadway'. Han blev i den forbindelse også nomineret til en Tony og en Drama Dest -award.

Han har desuden medvirket i tv-serier som 'Blue Bloods', 'Law & Order: Special Victims Unit' og 'Lilyhammer'.