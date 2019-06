Det var kirkeklokker, kærlighed og store smil, da skuespiller Mikkel Schrøder søndag blev gift med sin kollega Christine Astrid.

Parret blev viet i Sankt Nicolai Kirke i Svendborg pinsesøndag ved middagstid omgivet af venner og bekendte.

»Det var den eneste dag, der passede. Vi har simpelthen haft så travlt med arbejde de sidste to år,« fortæller brudgommen, Mikkel Schrøder, til Fyens Stifttidende.

Parret - og nu ægteparret - er kollegaer på Rottefælderevyen i Svendborg.

Mikkel Schrøder er blandt andet også kendt fra det musikalske comedyshow 'Den Nøgne Sandhed' med Farshad Kholghi, Gordon Kennedy og Joakim Knop, hvor sidstnævnte også var blandt gæsterne til brylluppet.

Brudgommen er desuden søn af skuespiller og filminstruktør Peter Schrøder og sangerinde Hanne Uldal samt halvbror til musiker og forfatter Kristian Leth.

Festen med 125 gæster bliver søndag holdt på parkeringspladsen bag Ida Holsts Skole i Svendborg, hvor bruden tidligere boede.

Ægteparret bor i Svendborg under denne revysæson, men afslører, at de overvejer at flytte permanent til byen.