Merete Mærkedahl er »rundt regnet« tilhænger af Kongehuset.

»Men jeg kan måske have en anden holdning, når vi snakker ren økonomi,« lyder det fra den 41-årige skuespillerinde.

B.T. møder Merete Mærkedahl til pressedagen for årets Cirkusrevy, hvor arbejdet med revyens tekster netop har taget sin begyndelse.

Men inden det første forfattermøde var der blandt skuespillerholdet delte holdninger til B.T.s spørgsmål om, hvorvidt man i årets revy burde gøre grin med Kongehuset og særligt det drama, der den seneste tid har udspillet sig omkring dronning Margrethes fratagelse af prins Joachims børns titler.

Skuespillerholdet i Cirkusrevyen 2023 er Niels Olsen, Mads Knarreborg, Bodil Jørgensen, Merete Mærkedahl og Niels Ellegaard. Her til pressemøde på Bakken i Klampenborg, søndag den 22. januar 2023. Cirkusrevyen har premiere den 8. maj 2023. (Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix)

For Merete Mærkedahl er det dog principielt, at man skal »sparke opad« i den mangeårige revy, så derfor skal Kongehuset »kunne tage lidt gas«, forklarer hun.

I sidste ende tænker hun dog selv, at det er »rigtigt godt« med et kongehus.

»Der er noget skønt og eventyrligt ved at have et kongehus, og så synes jeg, at dronning Margrethe er et meget beundringsværdigt menneske. Jeg har meget respekt for hendes måde at være på, i hvert fald det, der fremstår udadtil,« siger skuespillerinden.

Men samtidig kan Merete Mærkedahl også spekulere i de store millionsummer, der tilsyneladende er nødvendigt for at opretholde vores kongehus.

»Jeg kender jo ikke alle tallene, men hvad jeg kan forstå, så er det en ret stor pose med penge, der går som apanage til hele vores kongehus, for at det kan køre rundt, og der kan det da godt være, jeg synes, man måske lige skal overveje, om det er for meget – og hvor mange af dem, der skal have, og hvor meget det skal være,« lyder det fra Merete Mærkedahl.

Prinsesse Benedikte, prins Joachim, prinsesse Marie, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik og dronning Margrethe har alle fået forhøjet deres apanage i seneste regnskab. Her ses de til Folketingets åbning på Christiansborg i København, tirsdag den 2. oktober 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen)

Dermed indskriver hun sig også i debatten, der det seneste tid har kørt om ikke mindst prins Joachims apanage.

For en undersøgelse, som analyseinstituttet har lavet for B.T., viser, at mere end halvdelen af danskerne mener, at Folketinget bør fratage prins Joachim hans apanage, når den skal genforhandles, inden han ifølge B.T.s oplysninger rykker videre til Washington.

Men generelt er Merete Mærkedahl altså positivt stillet over for vores kongehus, understreger hun.

»Det samler folket, og det synes jeg faktisk har en ret stor værdi. Hvordan man kan gøre det op i penge, det er så en anden sag, om det er for dyrt. Men jeg vil sige, at rundt regnet, så går jeg ind for Kongehuset!«

Ifølge Kongehusets seneste regnskab, så var der stigninger i alle de kongelige familiemedlemmers apanage.

Dronning Margrethe modtog mere end 87,2 millioner i statsydelse i 2021, mens Kronprinsparret fik næsten 21,5 millioner og prins Joachim fik lige under 3,8 millioner i apanage for året.