Hollywood-stjernen Tom Cruise må lægge ryg til hårde beskyldninger fra skuespillerkollegaen Leah Remini.

Hun påstår, at Cruise ikke blot kender til, men endda har deltaget i overgreb mod medarbejdere i Scientology, som 'Mission Impossible'-stjernen selv er medlem af. Scientology afviser beskyldningerne.

48-årige Leah Remini, som er mest kendt fra sin hovedrolle i tv-serien 'Kongen af Queens', har tidligere været medlem af Scientology, men for et par år siden brød hun med kirken.

Nu langer hun i et interview med The Daily Beast voldsomt ud efter både Scientologys leder David Miscavige og den omstridte trosretnings mest profilerede medlem: Tom Cruise.

Leah Remini fortæller, at David Miscavige ved adskillige lejligheder skulle have idømt medarbejdere på Scientologys internationale hovedkontor i Californien korporlig afstraffelse - og at han direkte har truet medarbejderne med at tilkalde Cruise, så han kunne 'give dem en røvfuld'.

»Han (Cruise, red) er meget bevidst om de overgreb, der finder sted i Scientology. Han har været en del af det,« siger Leah Remini til The Daily Beast.

Hun påstår også, at Tom Cruise de facto er næstkommanderende i Scientology og ophøjet til noget nær en guddom af trosretningen.

Medarbejderne på hovedkontoret skulle omtale ham som 'Mister Cruise'.

Leah Remini. Foto: CHRIS DELMAS/AFP Vis mere Leah Remini. Foto: CHRIS DELMAS/AFP

Tom Cruise blev tildelt Scientologys fineste udmærkelse 'Freedom Medal of Valor' i 2008.

Det er også kendt, at Tom Cruise og David Miscavige er gode venner. Scientology-lederen var således forlover, da Hollywood-stjernen i 2006 blev gift med Karie Holmes.

Men det er lige så velkendt, at Leah Remini har haft et horn i siden på Scientology, siden hun forlod kirken i 2013.

I både selvbiografien 'Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology' (Uromager: At overleve Hollywood og Scientology, red.) og tv-serien 'Leah Remini: Scientology and the aftermath' (Leah Remini: Scientology og efterdønningerne, red.) har skuespilleren anklaget Scientology for at benytte både trusler og vold mod medlemmerne.

De seneste beskyldninger mod Tom Cruise afviser trosretningen som værende absurde.

»Interviewet er et PR-stunt med det formål at promovere hendes falske realityshow på TV,« siger Scientologys pressetalskvinde Karen Pouw til det canadiske medie ET.

Både The Daily Beast og USA Today har forgæves forsøgt at få Tom Cruise til at kommentere skuespillerkollegaens beskyldninger.

Scientology blev grundlagt i 1954 af den amerikanske science fiction-forfatter L. Ron Hubbard.