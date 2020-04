Den 24-årige 'Little Women' skuespiller Florence Pugh raser mod sine fans på Instagram.

Det sker efter, at hun i mandags delte et billede af sin kæreste, skuespilleren Zach Braff.

Han havde fødselsdag, og i den anledning delte hun altså et billede af ham sammen med en lille fødselsdagshilsen.

Men det skabte vrede hos mange af hendes fans. Det skriver News.

Today we shall smile wider than the clouds are grey. April 6th and we're celebrating hard! Happy Birthday wishes, boogies and cheers for this special person. Raise those bubbles and jiggle!

Sagen er nemlig den, at der er 21 år imellem parret, og det synes hendes følgere, er alt for mange år.

Og det har fået Florence Pugh til at dele en video, hvor hun skælder ud på de mange fans, der er kommet med negative kommentarer.

I videoen siger hun blandt andet:

»I mandags postede jeg et billede for at fejre Zach's fødselsdag. Omkring otte minutter efter, at jeg havde postet billedet, var omkring 70 procent af kommentarerne negative. Det er rent ud sagt mobning,« siger hun og fortsætter:

»I skal ikke fortælle mig, hvem jeg skal elske. Jeg kunne aldrig i livet finde på, at fortælle andre mennesker, hvem de må elske og ikke må elske. Det er ikke jeres ansvar, og det har intet med jer at gøre,« raser skuespillerinden.

Og det er en tydelig berørt Florence Pugh, man kan se i videoen, og hun slutter den af med at sige, at de meget gerne måtte stoppe med at følge hende, hvis de ikke var enige:

»Det er pinligt, og det er trist. Jeg ved ikke, hvornår det kom på mode, at mobbe andre på nettet. Hvis de her regler ikke er noget, I kan overholde, så må I meget gerne stoppe med at følge mig. Når I mobber Zach, mobber I også mig. Jeg vil ikke have den slags følgere,« afslutter hun.

Du kan se hele videoen herunder: