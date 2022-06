Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag er den verdensberømte skuespiller Matthew McConaughey mødt op i Det Hvide Hus.

Det er han for at deltage i en pressebriefing, hvor han netop har holdt en tale.

Dele af den følelsesladede tale kan ses i toppen af artiklen.

Tidligere på dagen har McConaughey holdt møder for at diskutere våbenlovgivningen. Det skriver CNN.

En tydeligt berørt Matthew McConaughey. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere En tydeligt berørt Matthew McConaughey. Foto: KEVIN LAMARQUE

Og det er også i den henseende, at han er mødt op i Det Hvide Hus.

I sin tale opfordrer han til mere våbenkontrol. Han har nemlig et ønske om, at bremse våbenvolden i kølvandet på masseskyderiet i hans hjemby, Uvalde i Texas, hvor 19 elever og to lærere blev dræbt.

»Vi har en mulighed lige nu, som vi ikke har haft før. En mulighed, hvor der kan ske reel forandring, reel forandring kan lade sig gøre,« lød det blandt andet fra skuespilleren, der med sig havde sin kone Camila Alves McConaughey.

Ved tidligere lejlighed har den 52-årige verdensstjerne på Instagram beskrevet våbenvold som en 'epidemi vi kan kontrollere'.

Her skrev han ydermere, at 'der er nødt til at blive grebet til handling, så ingen forældre fremtidigt skal opleve, hvad forældrene i Uvalde og dem før det, har skulle opleve.'

McConaughey, der er far til tre børn, vandt i 2014 en Oscar for bedste mandlige hovedrolle i Dallas Buyers Club.