Sæbeoperastjernen Marnie Schulenburg er gået bort efter at kæmpet mod kræft i længere tid.

Det bekræfter en repræsentant for skuespilleren over for Variety.

Marnie Schulenburg døde efter komplikationer med brystkræft.

Hun blev 37 år gammel.

Skuespilleren er bedst kendt for sine roller i 'As the world turns' og 'One life to live'.

Den 37-årige var gift med skuespilleren Zack Robidas, der er kendt fra 'Succession'.

Zack Robidas bekræftede også hans hustrus dødsfald i et oplag på Facebook.

»Vær søde ikke at sige, at Marnie tabte kampen mod kræft. Det er simpelthen ikke sandt. Jeg så hende smadre kræften hver dag, siden hun fik sin diagnose. Hun er fantastisk. Vi besluttede at være optimistiske og kun tænke på fremtiden. Jeg ved ikke, om det var det rigtige, men det var det, vi gjorde.«

Marnie Schulenburg efterlader sig ægtemanden og deres datter.