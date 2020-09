Sangerinde og skuespillerinde Mandy Moore har delt glædelige nyheder med sine mere end fire millioner følgere på Instagram.

Den 36-årige sangerinde venter nemlig sit første barn med sin mand, musikeren Taylor Goldsmith.

Sammen med tre sort-hvide billeder af parret, hvor maven kan anes, har sangerinden skrevet en meget simpel tekst, som siger det hele.

»Babydreng Goldsmith forventes at komme i starten af 2021.«.

Vis dette opslag på Instagram Baby Boy Goldsmith coming early 2021 Et opslag delt af Mandy Moore (@mandymooremm) den 24. Sep, 2020 kl. 11.40 PDT

Mandy Moore, som i det nye opslag altså kan ses i kærlig omfavnelse med sin mand, har ikke altid haft lige så meget held i kærlighed.

Hun var tidligere gift med verdensstjernen Ryan Adams. En ulykkelig tid for Mandy Moore.

Sangerinden siger, at hun blev udsat for psykisk vold, mens hun var gift med Adams, og at han lagde en kraftig dæmper på hendes karriere ved at nægte hende at arbejde med andre producere.

»Jeg kan love dig, at han nyder, at der er nogen, der taler om ham på en eller anden måde,« har stjernen tidligere forklaret i et interview med New York Times.

»Jeg ved bare det om ham. Jeg har ikke talt med ham i to år eller noget, men når man kender ham, så godt som jeg kender ham, så ved man, at han tænder på, at folk taler om ham.«

Parret blev skilt i 2016.