Lenny Van Dohlen er gået bort. Han blev 63 år gammel.

Det skriver hans søster Catherine Von Dohlen i et opslag på Facebook, og overfor Variety bekræfter hans agent dødsfaldet.

Lenny Von Dohlen gik bort tirsdag af årsager, der endnu ikke er blevet offentligheden bekendt.

Han var særligt kendt fra rollen som den socialt angste Harold Smith, der nægtede at forlade sit hjem og fik overleveret afdøde Laura Palmers hemmelige dagbog i kultserien 'Twin Peaks' samt i den efterfølgende film 'Twin Peaks: Laura Palmers sidste dage'.

Lenny Van Dohlen i rollen som Harold Smith i 'Twin Peaks'.

Udover 'Twin Peaks' var Lenny Von Dohlen også kendt som en af skurkene - nærmere bestemt røveren Burton Jernigan - i 'Alene hjemme 3'.

Derudover har han spillet med i store serier som 'Miami Vice', 'Under overfladen', 'The Equalizer', 'Walker Texas Ranger', 'Langt ude', 'The Pretender' og 'Psych'.

Ikke mindst er han også kendt fra film som Oscar-vindende 'Den sidste drøm' og sin hovedrolle i 'Bird of Prey'. Derudover har han også store film som 'Toolbooth', 'Cadillac' og 'Jennifer - det 8. offer?' på cv'et.

Lenny Von Dohlen fik sin skærmdebut i det emmyvindende show 'Kent State' i 1981, og han kunne senest ses så sent som i år i kortfilmen 'Creator' - foruden den endnu ikke udgivne komedie 'Sallywood'.