Det kan for nogle være svært ikke at trykke på knapper, når de er der. Særligt, hvis de sidder steder, der normalt ikke ville være én.

»Det var en lidt ærgerlig episode, men det er en sjov historie,« siger skuespiller Kyra Sedgwick, du måske bedst kender fra serien 'Brooklyn Nine-Nine,' før hun begynder at fortælle historien om dengang, hun ikke kunne holde fingrene fra en knap i Tom Cruise hjem.

Den fortæller hun i talkshowet 'The Drew Barrymore Show' på kanalen CBS, som har skuespiller Drew Barrymore i værtsrollen. Hun spiller blandt andet med i 'Charlie's Angels'.

Historien begynder i Tom Cruises hus i 90erne. Han dannede dengang stadig par med sin nu ekskone Nicole Kidman, og parret havde inviteret Kyra Sedgwick, hendes mand og en række andre kendte til at se den første visning af en film, som Tom Cruise spillede med i.

Nicole Kidman og Tom Cruise tilbage i 1999. Foto: JACK GUEZ Vis mere Nicole Kidman og Tom Cruise tilbage i 1999. Foto: JACK GUEZ

Kyra Sedgwick, der er 55 år i dag, var glad for invitationen. Det er ikke ofte, man bliver inviteret hjem til Tom Cruise på den måde, forklarer hun.

Før filmen blev sat på, gik Kyra Sedgwick lidt rundt og så sig omkring. Hun så blandt andet på Tom Cruises kamin, der var tændt i dagens anledning – og der fandt hun den: En lille knap, der gemte sig under karmen.

»Jeg tænkte: 'Uh, hvad er det for en lille knap.' Så jeg trykkede på den,« fortæller hun.

Og så skete der ingenting. Det undrede hende. Var det, fordi den ikke virkede? Hun fandt hurtigt ud af, at svaret på det var nej.

Kyra Sedgwick og hendes mand Kevin Bacon. Foto: Angela Weiss Vis mere Kyra Sedgwick og hendes mand Kevin Bacon. Foto: Angela Weiss

For da hun prikkede Tom Cruise på skulderen for at fortælle ham, hun var kommet til at trykke på knappen, så gik han mere eller mindre i panik. Det var en alarmknap.

Der gik ikke lang tid, før der holdt fem politibiler foran huset. Sammen med dem kom en hel bunke betjente, som selskabet måtte forklare. at det var falsk alarm.

Siden den dag er Kyra Sedgwick ikke blevet inviteret hjem til Tom Cruise igen. Det forstår hun godt, og hun opfordrer alle til ikke at trykke på knapper, hvis de nogensinde står hjemme hos ham.

Slet ikke de hemmelige, der er gemt i en kamin.