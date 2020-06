Kristen Wiig og hendes forlovede, Avi Rothman, er tidligere på året blevet forældre til tvillinger.

Den 46-årige skuespiller og komiker har dog ikke selv været gravid.

Ifølge US Weekly er tvilingerne nemlig blevet til ved hjælp af en rugemor.

Hverken Kristen Wiig eller Avi Rothman, skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter, har kommenteret familieforøgelsen, men onsdag blev de foreviget af paparazzi-fotografer under en gåtur i lokalområdet, hvor de hver havde en baby siddende i en sele på maven.

Skuespiller Kristen Wiig. Foto: Tiziana FABI

Offentliggørelsen kommer, efter at Kristen Wiig i maj hintede, at hun var blevet mor. Komikeren var her vært på en særlig Mors Dag-episode af Saturday Night Live, hvor hun i en monolog hyldede sin egen mor.

»Jeg ved ikke, om jeg virkelig satte pris på min mor i de første 45 år af mit liv. Men i år føler jeg mig særligt taknemmelig for hendes råd og hendes kærlighed. Jeg er så glad for alle de ting, hun har lært mig, som for eksempel at forberede mig på mit eget liv som mor,« siger den 46-årige 'Bridesmaid'-skuespiller.

Efter tre år som kærester blev Kristen Wiig og Avi Rothman forlovet i begyndelsen af 2019.

Skuespilleren havde ellers i 2011 sagt, at hun formentlig ikke skulle giftes igen efter skilsmissen fra skuespiller Hayes Hargrove i 2011.

»Jeg skal nok ikke giftes igen nogensinde. Det er ikke noget, jeg har lyst til,« sagde hun ifølge US Weekly til Stella Magazine.

»I 'Bridesmaids' var vi opmærksomme på ikke at give et budskab om, at du absolut skal giftes. Jeg tror, kvinder lægger pres på sig selv - måske mere, end samfundet gør, men hvis du er single til et bryllup, så kan du være sikker på, at nogen spørger, hvornår du selv skal giftes.«

Der er endnu ingen forlydender om, hvornår Kristen Wiig og Avi Rothman vil sige ja til hinanden.