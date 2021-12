Skuespiller Jussie Smollett er torsdag blevet kendt skyldig i fem ud af seks anklagepunkter mod ham.

Anklagepunkter, der dækker over at iscenesætte en hadforbrydelse imod sig selv for at få opmærksomhed til at fremme sin egen karriere, samt for at lyve for politiet og retten omkring overfaldet.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder CNN og New York Post.

Dommen falder tre år efter, at den 39-årige 'Empire'-skuespiller påstod, at to Trump-støtter havde overfaldet ham, hængt ham en løkke om halsen og hældt blegemiddel ud over ham.

»Han direkte latterliggører noget så alvorligt, så afskyeligt, som en ægte hadforbrydelse, og han sikrede han sig, at den iscenesatte forbrydelse involverede ord og symboler, som har en forfærdelig historisk betydning i vores land. Det var simpelthen bare forkert at gøre, og han gjorde det,« lød det fra specialanklageren Dan Webb til juryen.

Jussie Smollett ankommer til retten i Chicago 8. december. Dagen efter idømmes han skyldig i at iscenesætte en hadforbrydelse imod sig selv og for at lyve om det overfor politi og retsinstanser. Foto: JIM VONDRUSKA Vis mere Jussie Smollett ankommer til retten i Chicago 8. december. Dagen efter idømmes han skyldig i at iscenesætte en hadforbrydelse imod sig selv og for at lyve om det overfor politi og retsinstanser. Foto: JIM VONDRUSKA

Den genoptagne retssag har været i gang i otte dage og blev torsdag aften amerikansk tid afsluttet med en dom.

Strafudmålingen venter fortsat, og her anslås det, at Jussie Smollett kan idømmes op til tre års fængsel for sine forbrydelser.

Først har den dømte skuespiller dog tænkt sig at anke dommen, oplyste hans advokat Nenye Uche umiddelbart efter domfældelsen.

»Han er opsat på at rense sit navn, og han er hundrede procent overbevist om, at han bliver renset af appelretten,« lød det fra advokaten til den fremmødte presse.

Ifølge juryen og dommeren er det dog anset for beviseligt, at Jussie Smollett bad og betalte to brødre for at få det til at ligne, han fik tæsk af dem, gav dem et manuskript med homofobiske og racistiske tilråb og planlagde stedet, hvor overvågningskameraer skulle fange det opsatte overfald.