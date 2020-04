Julie Christiansen er i lykkelige omstændigheder.

Skuespilleren, der blandt andet er kendt fra 'Lykke-Per' og 'Heartless', har søndag offentliggjort, at hun er gravid.

Den glædelige nyhed har hun delt på sin Instagram.

Her skriver hun, at hun og kæresten, Benjamin Buza, venter en lille pige. Barnet bliver parrets første.

Over for Se og Hør uddyber den 32-årige skuespillerinde sin graviditet:

»Vi glæder os helt vanvittigt meget og er også glade for endelig at sige det højt, da det blev svært at finde store kjoler, som ikke virkede for mistænkelige,« siger hun til mediet.

Julie Christiansen er dermed gravid midt i den aktuelle coronakrise.

Noget, hun også indrømmer er en smule underligt. Omvendt er graviditeten 'et så stort lyspunkt i en tid med bekymringer', som hun selv siger til Se og Hør.

Julie Christiansen og Benjamin Buza annoncerede i januar sidste år, at de var blevet kærester. I en sms til B.T. skrev skuespilleren:

»Det er ikke nogen hemmelighed, og vi vil gerne sige, at vi er virkelig glade, men vi går ikke mere i detaljer end det,« skrev hun.

Benjamin Buza har, ligesom sin kæreste, optrådt på tv-skærmen.

I 2017 medvirkede han i DR3-serien 'I forreste række', hvor man fulgte seks kongelige balletdansere gennem et halvt år.