Da skuespiller Julie Agnete Vang for fire år siden var gravid med sit første barn, var ventetiden alt andet end så sød som forventet.

En sjælden graviditetskomplikation var skyld i, at hun blev indlagt i to måneder og endte med at føde ved et planlagt kejsersnit en måned før terminen.

Oplevelsen udløste efter fødslen en reaktion hos hende, som bedst kan beskrives som panikangst.

Det fortæller den filmaktuelle skuespiller til ALT for damerne. Julie Agnete Vang har tidligere spillet en rolle i tv-serien 'Borgen'.

Da lægerne for fire år siden valgte at indlægge den vordende mor, var det fordi, der var risiko for, at den lille pige i hendes mave ikke ville overleve fødslen.

De bekymringer og den frygt, der fulgte i kølvandet på indlæggelsen, forsvandt ikke, selvom Julie Agnete Vangs datter kom til verden uden skader.

»Mens det hele stod på, var jeg ikke bevidst om, hvor meget angsten for at noget skulle gå galt, påvirkede mig, men retrospektivt kan jeg se, at jeg faktisk blev en lille smule bims af det,« siger hun til ALT for damerne.

Selvom datteren Eva My blev født en måned før tid og kun vejede lige over to kilo, da hun blev født, var hun sund og rask.

Men det havde den nybagte mor svært ved at tro på. Efter de dramatiske sidste måneder af sin graviditet, følte hun sig - også efter fødslen - bekymret, forsigtig og bange. Det var svært for hende endelig at tro på, at alt var godt.

I denne uge er der premiere på filmen ‘Mødregruppen’, hvor Julie Agnete Vang har en rolle. I den anledning fortæller hun om det, hun beskriver som sin 'livskrise'.

Efter fødslen af datteren fik hun på hospitalet hjælp til at håndtere sin efterfødselsreaktion, men fællesskabet med de andre nybagte mødre i hendes mødregruppe hjalp hende også.

Hun betegner samværet mellem mødrene i gruppen som psykologhjælp, man giver hinanden en gang om ugen.