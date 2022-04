Joseph Gatt er blevet anholdt for at have sexchattet med en mindreårig.

Det oplyser politiet i Los Angeles, der har udsendt et billede af den 50-årige skuespiller i et forsøg på at identificere andre eventuelle ofre.

Joseph Gatt, der blandt andet har haft roller i 'Game of Thrones', 'Star Trek' og Disneys 'Dumbo', blev anholdt onsdag i sidste uge.

Han blev senere løsladt mod en kaution på 34.000 kroner.

Politiet i Los Angeles har udsendt dette billede af Joseph Gatt. Foto: LAPD Vis mere Politiet i Los Angeles har udsendt dette billede af Joseph Gatt. Foto: LAPD

Politiet havde fået et tip om, at den britiskfødte skuespiller havde chattet med en mindreårig i en anden stat på en 'seksuelt eksplicit måde', hvorfor de ransagede hans hjem.

Han blev herefter anholdt, da han i forvejen var i søgelyset for seksuel kontakt med en mindreårig.

Efter, at hans anholdelse for alvor er kommet i offentlighedens søgelys, er skuespilleren strøget til tasterne for at italesætte anklagerne, der - ifølge ham - er »fuldstændig usande.«

»De er 100 procent kategorisk forkerte og hensynsløse. Jeg samarbejder fuldt ud med politiet for at komme til bunds i dette og ser frem til at rense mit gode navn,« skriver han i et Twitter-opslag og fortsætter:

»Tak til alle mine venner og støtter, som ved, at dette er usandt og forstår, at jeg af juridiske årsager ikke kan kommentere yderligere på sociale medier.«

Der er endnu ikke fastlagt en dato, hvor Joseph Gatt skal for retten.