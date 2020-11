Den irske skuespiller Jonathan Rhys Meyers er endnu engang kommet i karambolage med lovens lange arm.

Hollywood-stjernen, der i tidernes morgen slog igennem i film såsom 'Bend It Like Beckham' og 'Match Point', er angiveligt blevet anholdt for at sætte sig bag rattet påvirket af rusmidler.

Det skriver TMZ, som har fået anholdelsen bekræftet af det lokale politi i Malibu, Los Angeles.

Ifølge det amerikanske medie blev den 43-årige skuespiller anholdt søndag, efter at politiet havde modtaget et alarmopkald.

Jonathan Rhys Meyers. Foto: Jemal Countess

Da de ankom til stedet, fandt de Jonathan Rhys Meyers påvirket, mens han bil var smadret. En efterfølgende test har efterføgende bekræftet, at Meyers var under indflydelse af rusmidler.

Skuespilleren blev anholdt på stedet og sidder lige nu i detentionen, skriver TMZ.

Det er ikke første gang, at Jonathan Rhys Meyers kommer i problemer med politiet på grund af sit indtag af alkohol og stoffer.

Skuespilleren, der flere gange har været på afvænning, blev så sent som for to år siden anholdt efter en flyvetur.

Her havde han undervejs råbt og skreget af sin kone, Mara Lane, fordi hun efter gentagne opfordringer fra flypersonalet havde bedt ham om at slukke for sin e-cigaret.

Parrets dengang et-årige søn var med på flyet og vidne til episoden.

TMZ har forsøgt at få en kommentar fra Jonathan Rhys Meyers talsperson, men det har i skrivende stund ikke været muligt.