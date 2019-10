Hovedrollen i Netflix-satsningen 'Cowboy Bebop', John Cho, er kommet til skade under optagelserne i New Zealand.

Og det har foreløbigt sat en stopper for indspilningerne, der ikke forventes genoptaget lige foreløbigt.

Ifølge Page Six fandt uheldet sted under en ellers veløvet scene. Her slog John Cho, som du måske kender fra American Pie-filmene, sit knæ så voldsomt, at han straks efter blev fløjet til Los Angeles, hvor han skal opereres.

Produktionen bliver derfor udsat i mellem syv og ni måneder. Det afhænger helt bogstaveligt talt af, hvornår den 47-årige skuespiller atter er på benene.

Sydkoreanske John Cho fotograferet i marts i år på den røde løber. Foto: VALERIE MACON Vis mere Sydkoreanske John Cho fotograferet i marts i år på den røde løber. Foto: VALERIE MACON

Netflix offentliggjorde nyheden om, at serien på ti afsnit ville blive en realitet i sidste uge, og optagelserne er da også kun lige gået i gang.

Derfor ville det være muligt at finde en ny skuespiller til at udfylde hovedrollen. Men det bliver ikke relevant, skriver Page Six, der har talt med en talsperson fra Netflix.

Dertil kommer, at John Cho selv virker ivrig efter at vende tilbage foran kameraerne hurtigst muligt. I et opslag på Instagram citerer han Bruce Lee:

'Vand kan strømme eller falde - Bruce Lee. Tak for alle beskederne. Jeg vender tilbage og flyder hurtigst muligt.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af John Cho (@johnthecho) den 18. Okt, 2019 kl. 4.11 PDT

Netflix-serien 'Cowboy Bebop' er en genindspilning af en animeserie (japansk animationsserie, red.) af samme samme navn. En serie, der har vundet adskillige priser både nationalt og internationalt, og som da også bliver betragtet som en af de bedste i den kategori.

I originalserien er der 26 afsnit, som i første omgang blev sendt i 1998 og 1999 i Japan. Plottet finder sted langt ude i fremtiden, hvor Jorden står næsten ubefolket hen.

Ordensmagten bruger dusørjægere - også kaldet cowboys - til at jagte kriminelle, og seriens hovedpersoner er netop cowboys, der holder til på rumskibet Bebop.

Shinichiro Watanabe, der stod bag den originale hitserie, har da også en rolle at spille i produktionen af Netflix-serien. Her er han med på sidelinjen som konsulent.