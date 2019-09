Da Joe Keery, som de fleste nok bedst kender fra tv-serien 'Stranger Things', forleden dukkede op til et arrangement for Chanel, var det tydeligt, at han havde været et smut forbi frisørstolen.

Og det er ikke faldet i god jord hos hans fans.

De er absolut ikke imponerede over, at den 27-årige skuespiller har taget sig den frihed at klippe dele af sin manke af.

Flere påpeger på Twitter, at det ser ud, som om en gryde har dannet skabelon for klipningen, som du kan se herunder. Andre har skrevet mindeord for det hår, som nu markant har skiftet udtryk.

in memoriam: joe keery's immaculate hair

[2015-2019] pic.twitter.com/vvr8tt2MNw — tash dodich (@tash_dodich) September 14, 2019

'Lad os holde et øjebliks stilhed for Joe Keerys hår,' skriver brugeren Asianvelma, og Jupentz bakker op:

'Lad os kærligt mindes Joe Keerys delikate lokker. Vær venlig at respektere mit privatliv i denne tid. Nyheden (om klipningen, red.) har ramt mig ret hårdt,' skriver hun.

Det er dog ikke alle, der er triste. Flere har en mere humoristisk reaktion på grydehåret.

'Jeg vidste, Joe Keerys frisure mindede mig om noget,' skriver Reedushhiddles og deler et billede af Joe Keery side om side med John Bradley-West, der spiller Samwell Tarly i Game of Thrones.

i knew joe keery’s new haircut reminded me of something pic.twitter.com/iLFyxyYtZ2 — norm’s manon (fan account) (@reedushiddles) September 13, 2019

Andre hæfter sig ved, at frisuren giver anledning til at tro, at Joe Keery planlægger at genforene Beatles.

Den unge skuespillers motiv, for at klippe sin ellers populære manke af, er endnu ukendt, men han har tidligere udtalt til Elle, at det krævede en del arbejde at holde det lækre garn.

»Hvis klipningen er god, er halvdelen af arbejdet gjort. Og så skal det føntørres med produkter,« sagde han og roste frisøren på 'Stranger Things' arbejde:

»Hun ordner alle skuespillernes hår, og du kan se, hvor godt hendes arbejde er. Det er ikke sådan noget overdrevet, 80er hår. Det er rigtig fint og smagfuldt.«