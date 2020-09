Bryllupsklokkerne har i weekenden ringet for den amerikanske skuespiller Jackie Cruz.

Den 34-årige skuespillerinde bekræfter selv, at hun er blevet gift med sin kæreste, Fernando Garcia.

Det oplyser hun på sin Instagram med et billede af parrets ringe samt datoen 28. august 2020 – parrets bryllupsdag – hvilket også har fået flere til at lykønske det nye par.

Efterfølgende har hun også lagt et billede ud med beskrivelsen 'wifey', der på dansk kan oversættes som 'hustru'.

View this post on Instagram 08/28/20 A post shared by Jackie Cruz (@jackiecruz) on Aug 29, 2020 at 5:07pm PDT

Brylluppet foregik ved en ceremoni i Mexico.

Jackie Cruz er mest kendt for sin rolle i Netflix-successen 'Orange is the New Black'.

Her var hun med fra 2013 til 2019, hvor hun spillede rollen som Marisol 'Flaca' Gonzales.

Lige nu er hun aktuel i serien 'Good Girls' og filmen 'A Nice Girl Like You'.