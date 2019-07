Den amerikanske skuespiller Armie Hammer er kommet i modvind på sociale medier, efter han har delt en video af sin to-årige søn på Instagram.

Her ser man sønnen sutte på faderens tæer, og det er bestemt ikke alle, der mener, det er passende.

I videoen, som Armie Hammer siden har fjernet fra sin egen Instagram, ser man hans lille søn sutte på hans tæer, mens Hammer har tilføjet teksten: ‘Det her foregik i solide syv minutter’.

Mange brugere på sociale medier har fundet videoen upassende og ulækker, og måske netop derfor har Hammer fjernet videoen igen, skriver People.

Actor Armie Hammer og konen Elizabeth Chambers. Foto: Chris Delmas Vis mere Actor Armie Hammer og konen Elizabeth Chambers. Foto: Chris Delmas

Den amerikanske kendisblogger Perez Hilton har dog delt videoen på sin egen Instagram-profil for at skabe en debat blandt sine egne følgere.

‘Upassende eller sjovt’? Spørger bloggeren på sin profil - og blandt svarene er det også tydeligt at se, at mange er utilfredse.

‘Ulækkert! Det her er ikke engang sjovt. Og han lader det foregår i syv minutter!?’ skriver brugeren october007.

‘Ikke upassende, bare klamt,’ skriver brugeren justjhette.

Vis dette opslag på Instagram Armie Hammer is trending because of this video of his young son sucking his toes. And the actor shared it on Instagram with a very colorful caption. Inappropriate or funny?? Thoughts??? Cameo.com/PerezHilton Et opslag delt af Perez Hilton (@theperezhilton) den 27. Jul, 2019 kl. 9.00 PDT

Andre tager det dog mere stille og roligt.

‘Børn er underlige, og så er den ikke længere. Hvorfor gør vi altid alting større, end det behøver være?’ skriver brugeren stephaniekwideman

Blandt de mange, der har kommenteret, er også Armie Hammers kone og mor til parrets to børn, Elizabeth Chambers.

Hun gør dog opmærksom på, at der altså er tale om helt uskyldig barneleg.

‘Det var ikke syv minutter, mere omkring fem sekunder. Vores søn kan lide at lege med folks fødder, og jeg lagde videoen på vores familie-kanal, fordi den her fase er en joke,’ skriver hun og fortsætter:

‘At dele videoen på instagram var helt sikkert ikke den bedste idé fra A’s (Armie Hammer, red.) side, men jeg kan forsikre jer, at vores børns sikkerhed og trivsel altid er vores førsteprioritet,’ skriver Elizabeth Chambers.

Armie Hammer har en lang karriere som skuespiller bag sig, men er af de fleste nok bedst kendt for sin seneste rolle i den succesfulde film ‘Call me by your name’.

Han og konen Elizabeth Chambers har sammen sønnen Ford på to og et halvt år og datteren Harper Grace på 4 år.