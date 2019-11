Siden Danske Spil for 25 år siden introducerede den populære Quick Julekalender har december måned været lig med milliondrømme for mange danskere.

Men for skuespilleren Jens Christian Holland, der spiller den skrabelystne far i reklamen for julekalenderen, er gevinsten sikret år efter år. Han får nemlig en kontant udbetaling hver gang, den 25 år gamle reklame bliver genudsendt, og det er ikke småpenge, han modtager.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse til B.T.

»Det er da dejligt, at man kan kalde sig selv for en decideret juletradition. Det er alligevel de færreste skuespillere, der kan det. Derudover har pengene hvert år givet en skiferie til hele familien. Så på den måde er vi flere, der er glade for de 25 års succes«, siger skuespilleren Jens Christian Holland, i pressemeddelelsen.

Jens Christian Holland tjener stadig gode penge på reklamen, der blev lavet for 25 år siden. (Foto: Danske Spil) Vis mere Jens Christian Holland tjener stadig gode penge på reklamen, der blev lavet for 25 år siden. (Foto: Danske Spil)

I den efterhånden ikoniske skrabereklame spiller Holland en far, der i nattens mulm og mørke er stået op for at skrabe forud på familiens Quick Julekalender. Men han bliver bremset af sin datter, som med løftet pegefinger udskammer ham til at lægge kalenderen fra sig og gå i seng igen.

Reklamen er så populær, at Danske Spil aldrig har lavet en erstatning, men indspilningen var faktisk lige ved at gå i kludder, fordi pigen, der spiller hans datter, fik kolde fødder.

»På den tid var det jo en reklamefilm med et stort setup, men det skulle stadigvæk holdes en skarp tidsplan på grund af økonomien. Scenerne med mig gik efter planen, men da vi skulle filme pigen, gik det pludselig galt. Hun ville simpelthen ikke,« husker han.

»Vi prøvede at lokke med slik og så videre, men hun var slet ikke til at overtale. Til sidst kom instruktøren vist til at love hende en cykel. Og så nåede vi det akkurat lige i sidste minut. Og det blev skudt i en enkelt optagelse, der heldigvis fungerede«, siger Jens Christian Holland.

Fakta om julekalenderen: Sælger millione - Den første julekalender blev lanceret i 1994. Den blev kaldt ”de voksnes julekalender” og var en pendant til den klassiske børnejulekalender med låger. - Det første år solgte den ca. en million eksemplarer. I år bliver julekalenderen trykt i 2,52 millioner eksemplarer og er

estimeret til at toppe sidste års salg på 2,1 millioner. - Undersøgelser viser, at 44 pct. af danskerne over 18 år køber en julekalender (1,9 millioner danskere). Mange spillere køber mere end én kalender og giver den væk i gave – primært til den nærmeste familie, så gevinsten bliver i familien, hvis det nu er. - 61 pct. skraber ét felt ad gangen, mens resten skraber felterne før tid. - Undersøgelser estimerer ligeledes, at 1,1 million husstande har kalenderen hængende hvert år. - Topgevinsten har altid været 1 million kroner – sidste år vandt fem danskere en million kroner. Der er gevinster på ned til 50 kroner og på gennemsnitligt hvert tredje lod. - Den har altid kostet 50 kroner. Kilde: Danske Spil