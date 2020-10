Skuespilleren Thomas Jefferson Byrd er fundet dræbt.

Den 70-årige skuespiller, der har spillet med i en lang række Spike Lee-film, blev fundet død natten til søndag med en række skud i ryggen. Det skriver Variety, som har fået dødsfaldet bekræftet af politiet i Atlanta.

Ifølge politiet modtog de en anmeldelse om en skadet person, men da de nåede frem til stedet, fandt de Thomas Jefferson Byrd død. Politiet har derfor nu igangsat en efterforskning af drabet.

Den kendte instruktør Spike Lee har også bekræftet drabet. Det har han gjort på sin Instagram-profil, hvor han begræder tabet.

Vis dette opslag på Instagram I’m So Sad To Announce The Tragic Murder Of Our Beloved Brother Thomas Jefferson Byrd Last Night In Atlanta,Georgia. Tom Is My Guy,Here Below You See Him As The Frightening Character Errol Barnes In CLOCKERS. Brother Byrd Also Did His Thang In My Joints- CHI-RAQ,SWEET BLOOD OF JESUS, RED HOOK SUMMER,BAMBOOZLED,HE GOT GAME,GET ON THE BUS,GIRL 6 And CLOCKERS. May We All Wish Condolences And Blessings To His Family. Rest In Peace Brother Byrd. Et opslag delt af Spike Lee (@officialspikelee) den 4. Okt, 2020 kl. 10.40 PDT

'Jeg er meget ked af at kunne fortælle, at vores elskede bror Thomas Jefferson Byrd på tragisk vis blev myrdet i nat i Atlanta, Georgia,' skriver Spike Lee blandt andet i sit opslag.

'Tom var min ven,' fortsætter han og sender samtidig sine tanker til afdødes efterladte familie.

Tom Jefferson Byrd fik sin debut som skuespiller i Spike Lees film 'Clockers' fra 1995.

Han spillede herefter med i en lang række af den verdensberømte instruktørs film – deriblandt 'Get On The Bus', 'Bamboozled', 'Chi-Raq', 'Girl 6' og 'Da Sweet Blood of Jesus'.

Han var også med i Spike Lees Netflix-serie 'She's Gotta Have It', som kørte fra 2017 til 2019.

Den største film, Thomas Jefferson Byrd nåede at medvirke i, var filmen 'Ray' fra 2004, hvor Jamie Foxx spillede hovedrollen som soullegenden Ray Charles.