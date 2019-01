Det er formodentlig sjældent, at en Hollywood-skuespiller vil forhindre sine fans i at elske den karakter, de spiller.

Men for 32-årige Penn Badgley er det tilfældet. Det skriver underholdningsmediet E!.

Han er kendt fra filmen 'Easy A', tv-serien 'Gossip Girl' og senest stalker-serien 'You', der kan findes på Netflix.

I 'You' spiller Penn Badgley den usympatiske hovedperson Joe Goldberg, der møder og dater en kvinde, som han efterfølgende stalker på flere forskellige måder. Fra de sociale medier til hjemme i hendes privatbolig.

Det ulige og forstyrrede 'forhold' udvikler sig kun til det værre med både kidnapning og mord.

Det har dog ikke forhindret Penn Badgleys kvindelige fans i at romantisere hans nyeste karakter i en sådan grad, at han nu selv siger fra over for dem på det sociale medie Twitter.

En kvinde har skrevet til ham 'Please kidnap mig', som han bare har svaret med 'Nej tak'.

'Okay, Penn Badgley var sexet i rollen som Dan (hans rolle i Gossip Girl, red)., men hold da op med Joe er det et helt nyt niveau,' har en anden kvinde skrevet, til hvilket Penn Badgley efterfølgnede har svaret '...af problemer, ikke?'.

No thx https://t.co/VnBqJ3JoxG — Penn Badgley (@PennBadgley) 9. januar 2019

Han hentyder dermed til, at hans seneste karakter bør henlede opmærksomheden på et nyt niveau af problemer - og ikke et nyt niveau af sexappeal.

Selv forstår Penn Badgley ikke, hvordan nogen kan heppe på den syge relation, hans karakter har til den kvindelige hovedperson i serien.

Eller for den sags skyld overhovedet være draget af hans rolle.

»Jamen, han elsker hende, og det er sødt, og det er en kærlighedshistorie,« forestiller Badgley​ sig sine fans tænke. »Men i hvilken verden?!. Jeg tror ikke på, at det er kærlighed. Jeg tror ikke på, at kærlighed er det samme som det her...« har Penn Badgley sagt til underholdningsmediet E!.