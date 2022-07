Lyt til artiklen

Da skuespilleren Florence Pugh mødte op på den røde løber til et modeshow i en lyserød, gennemsigtig Valentino kjole, fik hun sat gang i hadefulde beskeder på sociale medier.

Og det er mere, end hun vil finde sig i. Derfor er hun nu selv gået til tasterne.

Ifølge den unge skuespiller har det nemlig været ret så irriterende, at mænd havde et behov for at kommentere på hendes bryster i den gennemsigtige kjole.

»Jeg vidste godt, der ville komme kommentarer, da jeg valgte den kjole. Det, der har været interessant, er at bevidne, hvor let det er for mænd at ødelægge en kvinders krop offentligt og gøre det med stolthed. Så alle kan se det. I har endda jeres titler og mailadresse stående i jeres beskrivelse på sociale medier,« skriver Florence Pugh i sit opslag på Instagram.

Skuespilleren fortæller i sit opslag, at det er størrelsen på hendes bryster, der har været genstand for kritik af fremmede mænd på sociale medier.

»Så mange af jer skriver på den mest aggressive måde, at I er skuffede over mine 'små bryster', eller at jeg skulle være skamfuld over, at jeg har et 'fladt bryst'. Jeg har levet i denne her krop rigtig længe. Jeg er godt klar over, hvilken størrelse bryster, jeg har, og jeg er ikke bange for dem.«

Et opslag delt af Florence Pugh (@florencepugh)

Hun spørger derfor også mændene, hvad det er, der skræmmer dem ved bryster.

»Hvorfor er I så bange for bryster? Små? Store? Det venstre? Det højre? Kun et enkelt? Måske ingen? Hvad er så skræmmende?,« spørger hun.

Slutteligt i sit opslag kommer hun derfor også med en opsang.

»Hvis det at være så grov over for kvinder i 2022 er så nemt for dig, skal du blive voksen. Respekter mennesker. Respekter kroppe. Respekter alle kvinder og mennesker. Så vil livet blive nemmere,«

Florence Pugh har medvirket i film som 'Midsommer', 'Little Women' og 'Black Widow'.