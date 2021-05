Fra 1. juli får skuespiller Farshad Kholghi ikke langt til en svømmetur.

Han og familien har nemlig købt en rødstensvilla klods op ad Birkerød Sø.

Prisen på villaen ligger på 8.223.000, hvilket er 823.000 over udbudsprisen, der lå på 7,5 millioner. Det skriver Se og Hør.

Farshad Kholghi, der blandt er kendt for at medvirke i serierne 'Bedrag' og 'Forbrydelsen', har sammen med konen Lea og deres to døtre ikke langt med flyttekasserne.

Farshad Kholghis nye hjem er bygget i 1939. Foto: Google Maps Vis mere Farshad Kholghis nye hjem er bygget i 1939. Foto: Google Maps

De var i forvejen bosatte i Birkerød tæt på det købte hus. Det hus blev sat til salg for syv millioner i april, hvilket er 2,5 millioner mere, end det de købte det for i 2016.

Familiens nye hus er 168 kvadratmeter, og hvis det ikke er nok plads at boltre sig på, er der mulighed for at gå en tur i haven, der snor sig fra villaen ned til Birkerød Sø. Ejendommens fuldkommen areal udgør nemlig 1.108 kvardratmeter.

Farshad Kholghi har udover adskillige film- og serieroller været ivrig debattør i de senere år. Især islam og integration har været hans hjertesager.

Skuespilleren og foredragsholderen fylder senere på måneden 50 år. Han er gift med 13 år yngre Lea.