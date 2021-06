Han er 21 år gammel og har fået sin første store gennembrudsrolle i tv-serien 'Love, Victor'.

Alligevel er det op af bakke for den unge stjerne, Michael Cimino.

For hans karakter i den populære serie er nemlig en homoseksuel fyr ved navn Victor, og det har medført voldsom kritik, fordi Michael Cimini er heteroseksuel i virkeligheden.

Det fortæller han til magasinet Attitude.

Ifølge skuespilleren bliver han 'svinet til' af folk fra LGBTQ-samfundet for at have taget imod rollen.

Han siger endvidere, at han inden seriens begyndelsen havde forventet at få kritik, men at han ikke havde forudset, at kritikken ville gå så langt over stregen, at han sågar har modtaget adskillige dødstrusler.

»Jeg er blevet truet på mit liv, hvilket er forfærdeligt, men serien er vigtig for mig. Da jeg tog imod rollen, vidste jeg, at jeg ville modtage hadbeskeder, uanset hvor godt jeg gjorde det,« siger han.

Michael Cimino fortæller også, at han har oplevet modstand fra egne familiemedlemmer, fordi han valgte at tage rollen.

Michael Cimino med sin skuespiller-kollega, Madison Iseman. Foto: Eric Charbonneau/Shutterstock Vis mere Michael Cimino med sin skuespiller-kollega, Madison Iseman. Foto: Eric Charbonneau/Shutterstock

»Jeg har fået homofobiske kommentar, og dem forventede jeg. Men jeg forventede ikke, at de ville komme fra mine egne familiemedlemmer,« siger han til magasinet.

»Nogle har dem har rakt ud til mig og sagt: 'Du plejede at være så cool, men nu er du så homoseksuel',« fortsætter han og understreger, at han tager den slags kommentarer som et tegn på uvidenhed.

Det er bestemt ikke første gang, at skuespillere får hug for at tage minoritetsroller, og derfor tænkte Michael Cimino sit valg grundigt i gennem, da han fik tilbudt hovedrollen.

»Jeg blev rådet til ikke at spille en homoseksuel rolle – især fordi det er min første store rolle. Jeg fik at vide, at alle ville tro, at jeg er homoseksuel, og at jeg derfor ikke ville kunne få andre roller,« siger skuespilleren, der altså som bekendt endte med at takke ja trods advarslerne.

Og det er nok meget heldigt.

I hvert fald er 'Love, Victor' så populær, at den lige har påbegyndt dens anden sæson, som kan ses på Disney+ i Danmark.