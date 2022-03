Ezra Miller havde en lidt for vild søndag på karaokebar.

Den 29-årige amerikanske skuespiller er nemlig mandag blevet arresteret for gadeuorden og chikane, og nu har et par, der påstår, at skuespillerens vrede også gik ud over dem, søgt om et midlertidigt polititilhold mod ham.

Det skriver People, der har set de juridiske dokumenter.

Parret anklager Ezra Miller for at have »brudt ind i deres soveværelse og truet« manden ved at sige: 'Jeg begraver dig og din luderkone'.

Ezra Miller til Grammy Awards efterfest i januar 2020. Foto: Jordan Strauss

Ikke mindst skulle han have stjålet flere personlige ejendele fra parret, såsom deres pas og kreditkort.

»Respondenten er berømt og velhavende. Det gør adgang til våben meget nemmere, lige så vel som at sende samarbejdspartnere til at chikanere afsenderen,« lyder det i tilholdsanmodningen.

Anmodningen om polititilholdet kommer tirsdag, efter Ezra Miller var blevet arresteret af politiet mandag for to tilfælde af gadeuorden og chikane.

Ifølge en pressemeddelelse fra politiet i Hawaii, skulle Ezra Miller have været blevet vred og råbt skældsord efter de andre gæster på en karaokebar på Hawaii søndag.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022

Han skulle tilmed have revet mikrofonen ud af hånden på en syngende kvinde og råbt af en mand, der spillede dart.

Flere gange skulle bartenderen have bedt ham falde ned, før politiet til sidst måtte dukke op på stedet og arrestere den 29-årige 'Justice League'-skuespiller.

Umiddelbart efter anholdelsen betalte Ezra Miller de 500 dollar-kaution og blev løsladt igen.

Ezra Miller er særligt kendt for sin rolle som superhelten Flash i 'Justice League'-filmserien, og i næste måned kan han også ses i Harry Potter-spin-offet' Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore'.