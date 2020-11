Han blev kun 30 år.

Tidligt søndag amerikansk tid blev den amerikanske 'Surface'-skuespiller Eddie Hassel dræbt i Texas.

Det skriver blandt andre Variety, der har fået dødsfaldet bekræftet af skuespillerens manager. CNN henviser desuden til en pressemeddelelse udsendt af politiet i Grand Prairie i den sydlige delstat.

Heri lyder det, at politiet kort før klokken to natten til søndag modtog en anmeldelse om et skyderi, og på stedet fandt betjente Eddie Hassel med flere skudsår.

Skuespilleren blev straks hastet til hospitalet, men der var ikke noget at gøre. Lægerne erklærede ham død ved ankomst.

Foreløbigt er motivet for drabet under efterforskningen, men politiet beretter. at en bil var blevet stjålet fra gerningsstedet. Denne er senere blevet fundet.

Politiet beder offentligheden om hjælp i sagen og udlover en dusør på op til 2500 dollar til dem, der måtte bidrage med oplysninger, der kan føre til en eller flere anholdelser.

Eddie Hassell er bedst kendt for sine roller i 'Surface' og 'Devious Maids'.

Han har desuden delt lærred med stjerner som Julianne Moore og Mark Ruffalo i 'The Kids Are Always Right'.