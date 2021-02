Talspersoner tæt på Dustin Diamond bekræftede for 14 dage siden, at skuespilleren var syg af kræft. Siden er det gået stærkt, og mandag bekræfter de samme personer, at Diamond har tabt kampen til lungekræft.

Han blev blot 44 år gammel.

Diamonds manager, Roger Paul, bekræfter det tragiske dødsfald over for Rolling Stone.

»Han blev diagnosticeret med denne brutale og ubarmhjertige type af ondartet kræft for bare tre uger siden.«

»I løbet af den tid spredte kræften sig hurtigt gennem hele systemet. Den eneste nåde, den viste, var, at det gik hurtigt. Dustin led ikke, og han var ikke nødt til at ligge i smerte, og for det er vi taknemmelige,« lyder det fra manageren til Rolling Stone.

Den 44-årige skuespiller, der især er kendt fra rollen som Screech i serien 'Saved by the Bell', som var kendt som 'Fede fritimer' på dansk, fandt i første omgang en knude på siden af halsen, hvilket en talsperson bekræftede over for Entertainment Weekly.

Desuden fortalte de, at Diamonds' kræftsygdom var i stadie fire – og at han derfor var blevet indlagt.

»Han er i gang med kemo, så han vil være der i mindst en uge, og så finder vi ud af, hvornår han kan tage hjem,« lød det fra en repræsentant.

På tragisk vis tog kræften hurtigt til, og Diamond tog sine sidste åndedræt mandag med sin kæreste ved sin side, skriver mediet TMZ.

Udover skuespillet har Dustin Diamond også beskæftiget sig med stand-up, quiz-programmer og musik.