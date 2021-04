Næsten på kommando kan hun få hvem som helst til at knække sammen af grin. Er et af Danmarks ubetinget sjoveste damemennesker.

Men under den morsomme facade gemmer den populære skuespiller Ditte Hansen på en dyster hemmelighed.

Hun er barn af en alkoholiker.

I Camilla Schous nye bog ‘Vores forældre drak’ fortæller 50-årige Ditte Hansen for første gang om at vokse op med en alkoholisk far. Om altid at være beredt, om aldrig at vide, hvornår lynet slog ned i det lille hjem.

Det var – beskriver hun – som at have to fædre. En ædru, der var god og kærlig. En fuld, der var vred og ubehagelig.

Og netop den sidste var ham, hun frygtede, ham, hvis væsen hun forsøgte at glatte ud, fikse. Oftest ved at være sit sødeste jeg over for ham.

»Jeg oplevede for eksempel til en fest, hvor jeg var 15, at han gik helt amok og blev meget vred. Der tænkte jeg, at jeg kunne tale med ham, så han ikke var så vred, men det endte med, at han slog mig,« fortæller hun i bogen om sit store behov for at tage ansvar for sin fars fuldemandsvrede. Et behov, der er kendetegnende for børn af alkoholikere.

Den tunge bagage, som hun bærer på, har Ditte Hansen heldigvis ikke tacklet alene. Udover at have fundet en vægtig støtte i sin mand gennem mere end 20 år har hun ad flere omgange gået i terapi for at finde vej ud af sit kaos.

Sammen med Louise Mieritz har Ditte Hansen i mange år sikret os gode grin. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sammen med Louise Mieritz har Ditte Hansen i mange år sikret os gode grin. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Men hun erkender, at opvæksten med en alkoholisk far har sat så dybe spor i hende, at hun helt per automatik altid lodder stemningen, hvor hun kommer frem, ligesom hun hader at være i selskab med fulde mennesker og derfor næsten altid er hende, der forlader festen først.

Og så er der angsten. Som har boet i hende indtil for nylig.

»Det var dog, som om min far skulle dø, før al det tunge forsvandt inden i mig. Jeg var bange for ham. Selv til sidst, da han sad på et plejehjem med demens og intet kunne, var jeg bange for ham,« fortæller Ditte Hansen, som dog har tilgivet sin far.

Camilla Schous 'Vores forældre drak' er netop udkommet på Gyldendals forlag