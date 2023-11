»Så... i går blev jeg diagnosticeret med mindst et stadie 2 gliom. Det er en hjernesvulst af en rimelig størrelse.«

Sådan indleder den amerikanske skuespiller og balletdanser Barton Cowperthwaite et opslag, som han i sidste uge delte på det sociale medie Instagram.

Til opslaget delte den 31-årige skuespiller også et billede af sig selv iført en hospitalsdragt og to scannings-billeder.

»Tumorens celler stammer fra hjernen, så den er ikke spredt fra en kræftsygdom andre steder i kroppen,« skriver Barton Cowperthwaite – der især er kendt fra sin hovedrolle i Netflix-serien 'Pretty Little Things' – videre i opslaget.

Det var ifølge CNN meningen, at han skulle medvirke i teaterstykket 'Lone Star', som får premiere senere på måneden.

Men det er der nu sat en brat stopper for.

»Den eneste behandling for noget som dette er hjernekirurgi. Lægerne har indtil videre været overbeviste om, at de vil kunne fjerne det meste af tumoren, og at jeg efter en vellykket operation og noget genoptræning vil fungere som mit (fantastiske, talentfulde, geniale, sjove) jeg,« skriver Barton Cowperthwaite i opslaget:

»Når det er sagt, ser det ud til, at scanninger og kontroller vil være en del af mit liv i den lange periode, der er tilbage.«

Arkivfoto af skuespilleren Barton Cowperthwaite sammen med Sophie Thoerner i juni 2021. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge skuespilleren vil han og hans familie forsøge at få en såkaldt 'second opinion', før operationen formentlig finder sted i midten eller slutningen af denne uge.

I en video, som han også delte på Instagram, fortalte han ifølge CNN lørdag, at den 'citronstore' hjernesvulst blev opdaget ved en scanning, som han fik foretaget efter at have lidt af 'flere anfald' i løbet af de seneste otte uger.

Cowperthwaite er en professionelt uddannet danser, som har medvirket i flere tv-serier og tv-film.