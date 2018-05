Herover kan du se højdepunkter, fra da Meghan Markle og prins Harry gav deres 'ja' til hinanden lørdag.

Den canadiske skuespiller Patrick J. Adams undskylder nu for et billede af en sovende kvinde, som han delte, efter han i weekenden havde deltaget i sin tidligere skuespilkollega Meghan Markle og den britiske prins Harrys bryllup.

Den 36-årige skuespiller, der spillede sammen med Meghan Markle i tv-serien 'Suits', var sammen med sin hustru, 'Pretty Little Liars'-skuespillerinden Troian Bellisario, inviteret med til det royale bryllup lørdag.

Da festlighederne var forbi, tog parret ud til lufthavnen i London, og det var der, han endte med at tage et billede af en sovende kvinde, hvilket efterfølgende kastede ham ud i lidt af et stormvejr på de sociale medier.

Patrick J. Adams og Troian Bellisario ses her ankomme til St George's Chapel ved Windsor Castle lørdag. Foto: Ian West/Pool via REUTERS Patrick J. Adams og Troian Bellisario ses her ankomme til St George's Chapel ved Windsor Castle lørdag. Foto: Ian West/Pool via REUTERS

Det skriver det amerikanske medie People.

Skuespilleren endte ifølge egen forklaring med at sidde ved siden af kvinden, mens de ventede på, at de kunne komme ombord på flyet.

'Hun (kvinden, red.) læser en avis og ser et billede af mig og Troian fra brylluppet. 'Åh gud. Det var dog et forfærdeligt billede af jer'. Jeg vender mig mod hende. 'Synes du virkelig? Jeg kan godt lide det billede. Hvad synes du, der er galt med det?'. Hun tøver. 'Tja, I er bare så... chunky (fyldige, red.)', skrev Patrick J. Adams til det nu slettede billede og fortsatte:

'Hun griner og falder i søvn. Jeg tager et billede af hende, mens hun sover. Og... slut.'

Fordi kvinden angiveligt havde udtalt sig negativt om han og hans hustrus kroppe - udsatte dem for såkaldt 'body shaming' - besluttede han sig for at dele et billede af hende for at udstille folk, der synes, det er i orden at udtale sig om andres kroppe på den måde.

Det førte dog til, at flere i kommentarsporet til billedet kritiserede skuespilleren for at mobbe kvinden ved at dele det lidet flatterende billede af hende, mens hun sover, ligesom flere også mente, at han skulle have 'været den store' og sagt det til hende ansigt til ansigt i stedet for at have udstillet hende på nettet.

Den canadiske skuespiller valgte derfor til sidst at slette billedet, ligesom han mandag har udsendt en offentlig undskyldning.

Yesterday I posted a photo of a woman who did some casual body shaming of my wife and I in the airport. My intention was solely to put a face to the people who think that sort of glancing commentary is necessary, helpful or funny. Some of the comments on the post instead said I was being a bully and should have taken the “high road” (some also doubled down on the body shaming. Thumbs up guys!) I thought it over and agreed and took it down, not because I felt the woman was right or fair or undeserving of being called out but because any sense of being a bully or lashing out felt wrong. Now a number of familiar outlets with a lot of extra time on their hands are asking for comment and getting ready to publish the post in their hard hitting newspapers, magazines and blogs. So I’ll comment here. I’m no bully. What that woman said to us was offensive and unnecessary but I should have told her she was rude and out of line and left it at that. I’m sorry I didn’t. I was too shocked and annoyed and Canadian - so I avoided the confrontation. Again, I’m sorry. Now if you see the original post on any media outlet just know that they are choosing to take a relatively small indiscretion and make it worse. Not for me. Because I promise you once I hit post on this message it will be out of my mind forever. But it will make whatever bullying or embarrassment I might have caused for that woman far worse for a far wider audience. Now -this has obviously taken up far too much of our time and of the precious internet space that we need so much. Sorry about that. But let’s just finish with a quick summary. 1. Don’t talk shit about the way people look. You have no idea what’s going on with them and your commentary will always make their day worse not better. 2. If someone does. Don’t use the internet to settle scores. Tell them right to their face and in public that they’re part of the problem and not the solution. 3. Believe pretty much nothing you read in magazines. Good or bad. The machinery runs on misfortune and oversimplification. 4. Be cool to yourself and others at every opportunity. Life is too short for all of this. Thx for reading. Now back to our lives... Et opslag delt af Patrick Adams (@halfadams) den 21. Maj, 2018 kl. 9.33 PDT

'I går (søndag, red.) delte jeg et billede af en kvinde, som skødesløst bodyshamede min hustru og jeg i lufthavnen. Min intention var udelukkede at sætte et ansigt på dem, der synes, at den slags kommentarer er nødvendige, hjælpsomme eller sjove. Nogle af kommentarerne på mit opslag lød i stedet, at jeg mobbede kvinden og skulle have været 'den store',' skriver Patrick J. Adams blandt andet og fortsætter:

'Jeg har tænkt over det, og jeg er enig. Jeg har derfor taget billedet ned. Ikke fordi, jeg føler, at kvinden havde ret eller var fair eller ikke fortjente at få klar besked, men fordi enhver følelse af at mobbe eller lange ud efter andre føltes forkert. Jeg er ingen mobber. Det, kvinden sagde til os, var stødende og unødvendigt, men jeg burde have sagt til hende, at hun var uforskammet og havde krydset en grænse og ladet det blive ved det. Jeg er ked af, at jeg ikke gjorde det. Jeg var for chokeret og irriteret og for canadisk - så jeg undgik konfrontationen med hende. Det beklager jeg.'

Mere end 116.000 Instagram-brugere har efterfølgende 'liket' skuespillerens undskyldning.