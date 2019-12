Efter 10 år deler skuespilleren Jameela Jamil nu den triste sandhed bag et foto, hun fik taget på den røde løber.

Den 33-årige brite, der er kendt fra serien 'The Good Place', er foruden sit skuespil kendt for sit kropspositivistiske arbejde.

Derfor følte hun også, hun blev nødt til at fortælle den triste sandhed bag et gammelt foto, som blev taget i forbindelse med et event, hun var til som 22-årig.

'Dette var en trist dag for 10 år siden. Jeg havde ikke lyst til at tage af sted, fordi jeg var overbevist om, at jeg var 'for fed', og at jeg ville blive offentligt udskammet for min høje vægt næste dag,' skriver hun til billedet.

This was a sad day 10 years ago. I didn’t want to go to the event because I was convinced that I was “too fat” and that I would be publicly fat shamed the next day. I was so weak, I only managed to stay for 10 mins. Eating disorders/dysmorphia are so wild. I missed my teens/20s pic.twitter.com/ZFaliTrPjp — Jameela Jamil (@jameelajamil) 20. december 2019

Her poserer en 22-årig Jameela Jamil i en stram sort kjole, der smyger sig om hendes ganske slanke krop.

'Jeg var så svag, at jeg kun præsterede at være der i 10 minutter. Spiseforstyrrelse og dysmorfofobi er så vildt. Jeg gik glip af mine teenageår eller 20'ere,' skriver hun og tilføjer en emoji med et knust hjerte.

Jameela Jamil kæmper passioneret for udbredelsen af et sundt kropssyn, og vakte især opsigt, da hun kritiserede Khloe Kardashian for at reklamere for slankeprodukter.

Hun påpegede blandt andet, at Khloe Kardashian med sin personlige træner, kostvejleder, kok og plastikkirurg formenlig ikke selv brugte produktet og derfor i det mindste skyldte at fortælle sine følgere, at de fleste læger advarer mod det.

Selv har Jameela Jamil fået hjælp til at acceptere sin krop ved med såkaldt EMDR, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, skriver hun.

Det er en behandling, der ved hjælp af hurtige øjenbevægelser og positive tanker skulle kunne fjerne angsttilstande efter psykologiske traumer, skriver Netdoktor.

Jameela Jamil har stiftet organisationen 'I Weigh', der blandt forsøger at tackle spiseforstyrrelse ved at opfordre folk til online at dele de ting, de godt kan lide ved dem selv.

Den britiske skuespiller danner privat par med sangeren James Blake.