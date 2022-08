Lyt til artiklen

'Good Luck Chuck'-skuespilleren Dane Cook er en meget glad mand.

Hans kæreste gennem fem år, Kelsi Taylor, har nemlig sagt 'ja' til at gifte sig med ham.

Det skriver People, der har talt med det glade par.

»Jeg var så klar til at spørge hende. Jeg var helt rolig omkring det,« fortæller den 50-årige skuespiller.

»Da jeg skulle fri, var vejret bare helt perfekt. Skøn solnedgang, og jeg var bare så glad,« lyder det.

23-årige Kelsi Taylor var utroligt glad for frieriet.

»Da han begyndte at række sin hånd mod baglommen, gik min mave i knuder. Jeg kunne ikke have ønsket et mere perfekt øjeblik. Alt jeg tænkte på var, om det virkelig var rigtigt, at det skete nu,« fortæller hun.

Ifølge Kelsi Taylor forsøgte hun at fokusere på, hvad hendes kommende mand sagde, mens han friede.

»Jeg prøvede desperat at ætse ordene ind i min hjerne. De var så smukke.«

Frieriet foregik på en strand i Maine.

Skuespilleren kunne fortælle, at han har planlagt det i flere i måneder, og at han valgte netop en strand, fordi han havde tilbragt meget tid på stranden som barn.

Parret planlægger nu at holde deres bryllup og udvide familien, når tiden er til det.