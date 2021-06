»På fem år har jeg formået at være med i en af Skandinaviens bedste film nogensinde og være med i den måske dårligst anmeldte danske film nogensinde.«

Christopher Læssø griner. Selvom han ikke er uenig i alt, hvad anmelderne har skrevet om 'Centervagt' de seneste dage, så står han på mål for sin rolle i den udskældte film, fortæller han til B.T.

»Jeg følger tingene til dørs. Vi har givet det et reelt forsøg, og jeg gider ikke stikke halen mellem benene, fordi filmen er dårlig. Hvis man er fodboldspiller og har en dårlig halvleg, så går man ind efter pausen og håber, man scorer. Man kan ikke vinde hver gang,« siger han.

Anmelderne lagde ikke fingre imellem, da instruktør Rasmus Heide torsdag havde premiere på sin seneste film, 'Centervagt'.

Christopher Læssø. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Christopher Læssø. Foto: LOIC VENANCE

B.T. gav selv filmen én stjerne og kaldte den »tåkrummende plat og ligegyldig« med sin penis-, bøvse- og pruttehumor.

Politiken går så langt som til at kalde 'Centervagt' for »århundredets hidtil dårligste danske film«.

Rasmus Heide står bag andre folkekomedier som 'Blå mænd', 'Julefrokosten' og trilogien 'Alle for én', 'Alle for to' og 'Alle for tre', som alle har hevet på den gode side af 300.000 mennesker i biografen – på trods af mildest talt lunkne anmeldelser fra smagsdommerne.

Og selvom Christopher Læssø er enig i mange af de ting, som anmelderne skriver, så synes han, man skal passe på med at lytte for meget til smagsdommerne.

Josephine Park, Rune Klan og Kirsten Lehfeldt i 'Centervagt'. Foto: Unknown Vis mere Josephine Park, Rune Klan og Kirsten Lehfeldt i 'Centervagt'. Foto: Unknown

»Rasmus kæmper for noget med sin kunst. Om vi vil det eller ej, så er det sgu en mand med en plan og en vision, og så kan man stemple ind i det eller ej. Men jeg kommer ikke til at sige, at jeg synes, det er noget lort, vi har lavet, fordi 12 mennesker på nogle store aviser siger det,« siger han.

I 'Centervagt' spiller Rune Klan og Josephine Park centervagterne Glen og M.C., der trues med fyring af centerchefen (Kirsten Lehfeldt) efter en økonomisk krise, der har betydet, at der ikke bliver råd til at købe en rigtig stor hoppeborg til centret. De beslutter derfor at agere centertyve for at bevise, at der er brug for dem. Og det går naturligvis grueligt galt.

For det betyder bare, at der bliver ansat endnu en centervagt – spillet af Christopher Læssø – som kun gør konkurrencen om jobbet større.

Og Christopher Læssø må da også med et smil erkende, at Berlingskes anmelder har en pointe, når han skriver: »Hvis du synes, det er mærkeligt, at man ikke har råd til to centervagter, men så ansætter en tredje, er du ikke i målgruppen til 'Centervagt', for den slags logik skal man slet ikke bryde sit lille, kønne hoved med«.

»Den her film prøver ikke at ændre noget. Den spreder bare good vibes, og hvis du er interesseret i det, så gå ind og se den. Og vurder den ud fra det, den er,« siger han.

Selvom han ikke just har høstet stjerner for sin rolle som centervagten Patrick, så har Christopher Læssø alligevel fået noget med efter sin medvirken.

»For mig var det en læringsproces. Rasmus ringede med en rolle, som på overfladen var super macho, men som egentlig var en blød fyr, som kunne vise omsorg. Og det syntes jeg lød interessant. Jeg hader at spille endimensionale ting, og så kan det godt være, filmen havde et komisk lag, som jeg privat ikke synes er overdrevet sjovt, men jeg ville gerne derhen. Jeg ville gerne lære det. Så jeg har kigget på mine medspillere og suget til mig som en svamp,« siger han.

»Det var sjovt at lave, og jeg mødte nogle spændende mennesker, og det var det.«

Instruktør Rasmus Heide med fire af sine skuespillere: Rune Klan, Charter McCloskey, Christopher Læssø og Josephine Park. Foto: Laura Rode Nygaard Vis mere Instruktør Rasmus Heide med fire af sine skuespillere: Rune Klan, Charter McCloskey, Christopher Læssø og Josephine Park. Foto: Laura Rode Nygaard

Christopher Læssø fik sit folkelige gennembrud med en birolle i DR-dramaet 'Broen'. Siden har han haft mindre roller i anmelderroste film og serier som 'Bedrag' og 'Underverden', inden han i 2017 nåede sin karrieres hidtidige højdepunkt med en rolle i den Oscar-nominerede og Guldpalme-vindende internationale spillefilm 'The Square'.

Derfor er det nærliggende at spørge, om den 36-årige skuespiller ikke burde have takket nej til den gakkede folkekomedie og i stedet have redet på bølgen efter 'The Square'.

»Redet på hvilken bølge? Jeg kan kun ride på den bølge, der ringer,« smiler han.

»Det er jo en åndssvag diskussion (om man skulle have takket nej, red.), for du kan læse noget i et manuskript, som lyder supersjovt, og så kan forløbet ændre sig. Selv når vi skuespillere har givet slip, sidder der et efterarbejde af klippere, og når det dukker op på skærmen, er der måske sket nogle ting,« siger han.

Og skulle 'Centervagt' blive en så stor biografsucces, at der kommer en 'Centervagt 2', så er Christopher Læssø ikke afvisende over for et comeback som centervagten Patrick.

»Hvis manuskriptet er fedt, så ville jeg sige ja. Jeg giver ikke op, bare fordi nogle få mennesker har en holdning.«